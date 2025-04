Il 27 aprile si celebra la Giornata mondiale del Disegno, una ricorrenza nata nel 1962 a Londra dall’Associazione dei Disegnatori professionisti del disegno grafico, per ricordare a tutti, grandi e piccini, il valore della comunicazione attraverso l’arte e dare così libero sfogo alla propria creatività.

In un mondo sempre più digitale, piattaforme come Wallapop – leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – sono spazi ideali per stimolare la fantasia e trovare tutto ciò che serve per dare vita alle proprie opere. Che si tratti di pittura, scrittura, disegno o qualsiasi altra forma d’arte, la piattaforma offre una vasta gamma di materiali e strumenti a prezzi accessibili.

Il disegno è una delle prime forme di espressione dei bambini, che poi con il tempo può diventare un hobby e in alcuni casi addirittura un lavoro. Basta avere con sé un foglio bianco o una tela, una matita e il gioco è fatto! Ma quali sono le forme d’arte più apprezzate dagli utenti di Wallapop? Al primo posto troviamo gli acquerelli: dall’inizio dell’anno le ricerche di questa parola chiave sono aumentate del 68% e le vendite del 43%. I colori, diluiti con acqua, si mescolano tra loro creando sfumature e trasparenze che offrono grande libertà artistica. Perfetti come passatempo per bambini, ma anche per i più grandi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’arte.

Ci sono poi le tempere, una delle tecniche artistiche più versatili: su Wallapop, proprio dall’inizio dell’anno si è registrato un incremento del 47% delle ricerche. Con pochi strumenti, come pennelli, carta e una tavolozza di colori, è possibile esprimere la propria creatività nel migliore dei modi. Le tempere, infatti, si prestano a diverse modalità di applicazione, dalla pittura più sfumata a quella più decisa e possono trasformarsi in un vero e proprio hobby.

Un’occasione per tutti, dai principianti agli artisti più esperti, di celebrare il piacere di disegnare e dipingere, riscoprendo il valore della creatività. E se in casa avete oggetti da disegno che non usate più, è il momento perfetto per metterli in vendita!