Wedding, partecipazioni di matrimonio che diventano opere d’arte

Partecipazioni di matrimonio che diventano opere d’arte. È Gallery Collection, la nuova idea del laboratorio di artigianato digitale PopTheQuestion che, attraverso la collaborazione con artisti nazionali e internazionali, crea inviti per le nozze con le opere di illustratori e pittori. In questo modo, da un lato la partecipazione di nozze diventa un poster da conservare per gli ospiti e un ricordo indelebile per gli sposi, dall’altro una nuova fonte di guadagno per gli artisti, il tutto all’insegna della sostenibilità.

Gallery Collection: tra matrimoni e stampe d’artista. Gallery Collection incrocia due settori. Il primo è quello delle stampe d’artista, che riguarda l’arredamento e il design e che negli ultimi anni ha preso sempre più piede. Sono aumentati, infatti, i siti italiani e stranieri che vendono “arte da parete” con illustrazioni di artisti, testi di canzoni, colori pantone e poster cinema, utili per arredare case o fare easy relooking. Questo trend si unisce al settore dei matrimoni, un campo che ha subito alti e bassi ma che continua a essere piuttosto florido dato che solo nel 2023 ha generato un giro d’affari di oltre 3,5 miliardi di euro in Italia, con una media di 21mila euro a matrimonio. Pur con queste cifre, il fatidico sì ha subito nel tempo molti cambiamenti, da quelli risaputi – come la drastica diminuzione dei matrimoni in chiesa (-8,2% nel 2023 sul 2022) – a quelli più innovativi – come le nuove mode degli endless wedding, cioè i matrimoni che durano un weekend, o i nuovi trend sul colore più in voga, il verde. Insomma, anche un ambito così tradizionale si è aperto ormai da tempo a cambiamenti e mode e le partecipazioni di nozze non fanno eccezione.

Gallery Collection: come funziona. Con oltre 70 stampe di 20 artisti italiani e internazionali, Gallery Collection propone agli sposi una varietà di temi e illustrazioni tra cui la coppia dovrà scegliere. Una volta selezionata l’opera, questa diventerà un invito personalizzato con tutti i dettagli del matrimonio. Dopo l’approvazione, gli sposi riceveranno le partecipazioni di nozze che, a questo punto, potranno essere consegnate agli invitati. Questi ultimi potranno separare facilmente la parte dedicata ai dettagli dall’opera che potrà essere conservata e, magari, appesa in casa, diventando così anche una bomboniera. “Queste partecipazioni sono infatti un vero e proprio regalo per gli ospiti” dicono Nicola Candidi e Gillian Thornton, fondatori di PopTheQuestion.it.

Gallery Collection: gli artisti. Ma gli invitati e gli sposi non sono gli unici protagonisti di Gallery Collection. Anche i 20 artisti partner, infatti, assumono un ruolo fondamentale. Ognuno di loro mette a disposizione una o più opere, in due diversi formati e, per ogni opera venduta, PopTheQuestion riconosce all’artista una somma sulla vendita. “In qualche mese abbiamo attratto molti illustratori italiani e aperto a quelli internazionali: abbiamo collaborazioni dalla Germania, dall’Olanda e persino dal Giappone” spiega Candidi, che continua: “Siamo alla ricerca di artisti da tutto il mondo e siamo convinti che questo rappresenti una buona fonte di guadagno anche per loro, soprattutto in un momento in cui l’intelligenza artificiale ha impresso cambiamenti profondi al mondo dell’arte e al business degli artisti”.

Gallery Collection: parola d’ordine sostenibilità. Con Gallery Collection le partecipazioni hanno una vera e propria seconda vita perché, una volta ricevute, diventano oggetti di design che, quindi, non finiranno nel cassetto. Non solo: anche il packaging con cui sono spedite le opere agli invitati è realizzato con materiali sostenibili. “Oggi il mondo del matrimonio sta cambiando e assorbe tutte le tendenze che troviamo anche negli ambiti quotidiani della nostra vita – spiega Candidi – per questo non potevamo non tener conto anche di questo aspetto”.

PopTheQuestion. Dietro questo progetto c’è PopTheQuestion, laboratorio artigianale fondato da Nicola Candidi e Gillian Thornton nel 2012, specializzato nel mondo della stampa di coordinati per nozze ed eventi privati. Con un team di designer, artigiani, fotografi, calligrafi, sarti e illustratori che lavorano ogni giorno facendo continua ricerca e sviluppo di design, tecniche di stampa e taglio sempre nuovi, da 15 anni PopTheQuestion punta sulla qualità e sull’innovazione dei prodotti. Così, dopo il progetto iniziale che prevedeva partecipazioni di nozze pop-up, PopTheQuestion ha deciso di innovare ancora il mondo del wedding con un’altra idea per rendere speciale il giorno del fatidico sì.