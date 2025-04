Le prove scientifiche che la morte non è la fine

Arriva in Italia il caso editoriale spagnolo con oltre 100.000 copie vendute: Manuel Sans Segarra, scienziato, medico e pioniere nella ricerca della Sopracoscienza esplora il fenomeno delle esperienze di premorte e il loro potere di trasformare la nostra vita.

Attraverso casi documentati e lo studio della fisica quantistica, questo libro offre una nuova comprensione della coscienza e della vita dopo la morte, mettendo in discussione le certezze della scienza tradizionale fornendo una guida per superare le paure e aiutarci a riflettere sul significato della nostra esistenza.

IL LIBRO

Un giorno, mentre era di turno al pronto soccorso, la vita del chirurgo Manuel Sans Segarra cambiò per sempre. Aveva appena riportato in vita un uomo in stato di morte clinica, vittima di un grave incidente stradale, quando accadde qualcosa di incredibile: il paziente, una volta risvegliato, iniziò a descrivere con precisione sconcertante tutto ciò che era successo in sala operatoria. Dettagli che non avrebbe mai potuto conoscere. Dialoghi tra medici. Procedure eseguite. Era impossibile. Eppure… Questa esperienza straordinaria spinse il dottor Sans Segarra a intraprendere un viaggio di ricerca sulle esperienze di premorte (NDE) e sulla natura della coscienza oltre i confini del corpo fisico. Un percorso che lo portò a esplorare territori sconosciuti della medicina e della coscienza, aprendolo a misteri che ancora oggi sfuggono alla comprensione. Questo libro è un invito a guardare la vita e la morte con occhi nuovi. Un messaggio di speranza e consolazione, che ci spinge a superare la paura e a riconnetterci con l’armonia dell’universo. Scoprirai che la morte non è una fine, ma una trasformazione: un ritorno a casa, un abbraccio con l’eterno ciclo della vita.