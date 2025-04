La salute di genere in farmacia

Cresce l’attenzione alla salute di genere nelle farmacie, per un approccio al benessere sempre più inclusivo. Allora lo sguardo al femminile, dietro e davanti al banco, diventa un valore aggiunto. Anche a Cosmofarma Exhibition, evento di riferimento per il mondo della farmacia italiana, dell’Health care e del Beauty care, a BolognaFiere dall’11 al 13 aprile, sono in programma alcuni momenti di approfondimento su questo tema. A partire dal progetto del Bollino Rosaverde alle farmacie, l’ultimo riconoscimento istituzionale della Fondazione Onda Ets, in continuità con il già diffuso Bollino Rosa agli ospedali italiani. Cosmofarma Exhibition sarà anche l’occasione per fare un bilancio del progetto Mimosa, lanciato dall’Associazione Farmaciste Insieme nel 2013, che presto ripartirà in una veste rinnovata, per riaffermare il ruolo delle farmacie come luoghi di primissimo contatto per le donne vittime di violenza.

Il Bollino Rosaverde, un riconoscimento alle farmacie dei servizi attente alla medicina di genere.

Venerdì 11 aprile al padiglione 25, la Fondazione Onda Ets ha presentato il Bollino Rosaverde, l’ultimo riconoscimento istituzionale in collegamento con il Bollino Rosa agli ospedali italiani, che identifica uno speciale network di farmacie in grado di porsi come punto di riferimento per i bisogni dei cittadini, in particolare delle donne. Lo scorso 3 aprile nell’auditorium del Ministero della Salute a Roma sono state presentate le prime 135 farmacie che hanno ottenuto il bollino dopo aver partecipato al primo bando 2025-2026. L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo sociale delle farmacie, garantendo assistenza sul territorio in continuità con gli ospedali Bollino Rosa, supporto nella prevenzione e nella cura, contrasto alla solitudine e all’isolamento sociale. Il Bollino RosaVerde vuole rappresentare un passo avanti nella promozione della medicina e della farmacologia di genere tra i farmacisti, grazie a un percorso formativo a loro dedicato e contribuisce ad orientare i pazienti verso le farmacie attente alle loro esigenze e al loro benessere grazie alla vetrofania identificativa, anche a sensibilizzarli con attività di informazione su patologie di genere. «Con tutti i cambiamenti che ci sono stati nel settore della farmacia in questi anni, che hanno visto la farmacia affermarsi sempre più come primo punto di accesso della popolazione alla cura e alla prevenzione, abbiamo deciso di promuovere il nostro Bollino RosaVerde riservato alle farmacie dei servizi particolarmente attente alle donne – spiega Olivia Kuster, project manager Fondazione Onda Ets e responsabile del progetto – perché la donna non è solo paziente, ma è anche caregiver che si occupa dei figli, dei genitori, di tutta la famiglia».

Farmaciste Insieme 2024: Fatti, non parole, e progetti verso il 2025

Il progetto Mimosa è partito da Napoli nel 2013, grazie all’Associazione Farmaciste Insieme, coinvolgendo nel tempo 19 mila farmacie in Italia. La missione è informare le donne su cosa sia la violenza e su quali strumenti abbiano a disposizione per liberarsene, portando nelle farmacie materiali, vademecum, informazioni, contatti. Nel 2021, si è aggiunta un’app per aiutarle anche in maniera virtuale. Ogni farmacia è stata fornita di 200 brochure nel corso di quell’anno che sono terminate in pochi giorni. In questi dodici anni sono state tantissime le donne che si sono fidate della propria farmacista o del proprio farmacista per chiedere aiuto: non solo vittime di casi di violenza fisica, ma anche di violenza psicologica ed economica. Nel corso del 2025 e a seguire nel 2026, il progetto Mimosa ripartirà con determinazione per aumentare la consapevolezza nelle donne. «Stiamo per lanciare una nuova edizione del nostro progetto – spiega Angela Margiotta, Presidente Associazione Farmaciste Insieme – Porteremo la rinnovata versione di Mimosa in 20 mila farmacie sul territorio nazionale. La precedente campagna di sensibilizzazione vedeva protagonista un volto di donna sofferente, evidentemente segnato dalla violenza subita. In questi anni è stata fatta molto strada e soprattutto è aumentata la consapevolezza delle donne che sanno di poter liberarsi dai lacci della violenza. Allora quel volto, prima segnato dal dolore, può tornare a sorridere. Ricominceremo così». In fiera, durante la tavola rotonda organizzata da Farmaciste Insieme si getteranno le basi per i prossimi passi del progetto. «Se parliamo di “performance”, tema chiave di questa edizione di Cosmofarma – conclude Margiotta – possiamo dire che l’associazione ha fatto passi da gigante in virtù di un futuro diverso e di obiettivi raggiunti».