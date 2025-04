Legno-arredo, la Lombardia è in prima posizione

LOMBARDIA

È la Lombardia a guadagnarsi la prima posizione, fra le regioni italiane, per il legno-arredo, in termini di fatturato, export, numero di imprese e addetti anche nel settore arredo. Il suo fatturato ammonta a 10,3 miliardi di euro, divisi tra legno (3,6 miliardi) e arredo (6,6 miliardi). Le imprese sono poco più di 8.200, mentre gli addetti sono circa 51.800.

Per quanto riguarda l’export, nonostante un rallentamento (-2,9% rispetto al 2023) la Lombardia è anche la prima regione (con una quota pari al 29% del totale) per valore esportato della filiera: 4,8 miliardi di euro nel 2024 di cui quasi 4,1 miliardi di euro per l’arredo (86% del totale), con una variazione del -3,2% sul 2023. Il 61% del fatturato alla produzione di mobili in Lombardia è destinato all’export (3,3 miliardi di euro nel 2024, in calo del 3,4% rispetto al 2023) arrivando a toccare più di 185 Paesi.

Gli Stati Uniti, con una crescita del 2,5% sul 2023 per un valore intorno ai 430 milioni di euro, si confermano la prima destinazione dei mobili della Lombardia; seguono Francia, Germania, Svizzera.

Il calo più significativo, tra le principali destinazioni, si è avuto verso la Cina (-19,5%, quinto mercato di riferimento); dalla Lombardia arriva in Cina il 53% delle esportazioni di mobili italiani.

PROVINCE

Nella produzione di mobili è la provincia di Monza e Brianza ad avere il primato, con 1.231 aziende, 9.696 addetti e un fatturato di circa 2,1 miliardi di euro. È la provincia che presenta il maggior numero di imprese d’Italia dedicate al settore e copre il 40% del fatturato della regione. Per quanto riguarda i flussi commerciali, si sottolinea come Monza e Brianza sia di gran lunga la provincia lombarda con il più alto valore di esportazioni di arredi, quasi 1,2 miliardi di euro nel 2024.

Con un +10,2% rispetto al 2023 gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di destinazione dei mobili brianzoli (159 milioni di euro il valore esportato). A seguire la Francia, stabile (+1,4% sul 2023). Al terzo posto la Cina nonostante una flessione del 26,7%. Andamenti in aumento verso Emirati Arabi Uniti (+17,6%) al sesto posto e Spagna (+10,6%) all’ottavo posto e fuori dalla top10 il Canada con un +44,8% al dodicesimo posto.

Como è la seconda provincia per export di mobili con un valore di 738 milioni di euro (-5,1% sul 2023) e anche per questa provincia gli Stati Uniti sono il primo mercato di destinazione (-1,1%, l’andamento rispetto al 2023 per un valore pari a 98 milioni di euro). Il fatturato mobili della provincia vale 1,1 miliardi di euro; le imprese sono circa 800 e gli addetti 6.300.

Milano è la terza provincia per fatturato di Mobili pari a 864 milioni di euro. Le imprese sono 713 e gli addetti poco meno di 4.000. A livello di filiera Legno-Arredo, è la seconda con un fatturato di 2,2 miliardi di euro; le imprese sono 1.581 ed impiegano circa 9.300 addetti.

VENETO

Il Veneto, per la Filiera Legno-Arredo, si aggiudica la seconda posizione fra le regioni, sia in termini di fatturato, pari a 7,9 miliardi di euro, di cui 5,7 per l’arredo e 2,2 per il legno, sia per numero di imprese (6.200) e di addetti (45.000). Anche per il mobile il Veneto è al secondo posto, dietro alla Lombardia.

Per quanto riguarda l’export della filiera legno-arredo, il Veneto vale 3,8 miliardi di euro (pari al 23% dell’export nazionale) di cui 3,4 miliardi per l’arredo e poco meno di 452 milioni di euro per il legno. Il maggior contributo è dato dal settore mobili, esportandone poco meno di 3 miliardi di euro.

Il 57% del fatturato di mobili in Veneto è destinato all’export arrivando a toccare più di 170 Paesi, con un andamento stabile rispetto al 2023 (-1,6%). La Francia con 514 milioni di euro, si conferma il principale mercato di riferimento. Nonostante una contrazione del 9,2% sul 2023, la Germania, al secondo posto con 394 milioni di euro, rappresenta per i mobili del Veneto un mercato importante con una quota del 40%. In diminuzione le esportazioni verso il Regno Unito (-4,5%, quarta destinazione). Positive le esportazioni verso gli Stati Uniti (+5%), terzo mercato e primo extra-UE.

PROVINCE

Nel 2024 Treviso si conferma la prima provincia in Italia per valore esportato sia a livello di filiera (2,2 miliardi di euro, stabile a -0,4%) sia per i mobili (1,8 miliardi di euro a -1% sul 2023). A livello di filiera la provincia conta circa 1.590 imprese e 20.900 addetti per un fatturato complessivo pari a 4,4 miliardi di euro. Stabile (-1%) l’export di Mobili di Treviso nel 2024. la Francia si conferma il primo mercato con andamenti in linea con l’anno precedente. Seguono a distanza per valore esportato di mobili, Vicenza (533 milioni di euro, -3,5%), Padova (321 milioni di euro, -0,3%) e le altre province.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Friuli-Venezia Giulia, con circa 4,6 miliardi di euro, è la terza regione per fatturato nella filiera Legno-Arredo di cui 1,2 miliardi per il legno e 3,4 per l’arredo. Le imprese sono oltre 1.600, mentre gli addetti superano le 18.600 unità, la maggior parte impiegati nell’arredo (14.000).

Il Friuli-Venezia Giulia è anche la terza regione per valore esportato della filiera legno-arredo con un valore pari a 2,2 miliardi di euro, stabile a -0,5% rispetto al 2023. Le esportazioni di mobili nel 2024 valgono 1,9 miliardi di euro (16% del totale) in linea con i valori 2023. Gli Stati Uniti, con un +13,4% diventano la prima destinazione delle esportazioni di mobili friulani davanti a Regno Unito (-14,3%) e Francia (-10,9%).

PROVINCE

Anche nel 2024 Pordenone è, dopo Treviso, la provincia che esporta più legno-arredo (1,4 miliardi di euro a +1,9% sul 2023). Conta 533 imprese che danno lavoro a quasi 10.600 addetti per un fatturato complessivo pari a 2,8 miliardi di euro. L’arredo ha un peso rilevante sia in termini di fatturato (2,4 miliardi di euro) sia per numero di imprese (344) che di addetti (9.124). I mobili sono il settore più significativo per le esportazioni della provincia che nel 2024 valgono poco più di 1,3 miliardi e crescono del 2,5%. Gli Stati Uniti, con 291 milioni di euro e una crescita del 14,4% sul 2023 diventano il primo mercato di riferimento.

MARCHE

Il fatturato alla produzione totale della Filiera Legno-Arredo nelle Marche ammonta a circa 3,7 miliardi di euro nel 2024, divisi tra legno (516 milioni) e arredo (3,2 miliardi). Le imprese sono più di 1.900 e gli addetti arrivano a 19.250, la maggior parte impiegati nell’Arredo (15.085). il distretto del Mobile delle Marche è caratterizzato da grandi realtà produttrici, in particolare di Cucine.

Nelle Marche il settore mobili è prevalente: con 624 milioni di euro (-3% sul 2023) copre il 69% del totale esportato. Gli Stati Uniti si confermano il primo mercato, con un valore esportato pari a 123 milioni di euro e una crescita del 6%. Positive anche le esportazioni verso la Spagna (+9,1% al quinto posto per un valore pari a 26 milioni di euro): Francia (-2,3% al secondo posto con 102 milioni di euro).

PROVINCE

La provincia che esporta più mobili è quella di Pesaro e Urbino (343 milioni di euro) a -1,4% sul 2023. Seguono Ancona, per un valore pari a 172 milioni di euro, e Macerata (83 milioni di euro). I mobili pesaresi vengono esportati principalmente negli Stati Uniti: 75 milioni di euro nel 2024.

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo