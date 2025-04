“Le parole tra noi leggere”: al Salone Internazionale del Libro di Torino

Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna al Lingotto Fiere da giovedì 15 a lunedì 19 maggio per la sua XXXVII edizione, sotto la direzione di Annalena Benini.

Il programma sarà consultabile integralmente sul sito www.salonelibro.it a partire dal 10 aprile.

Il tema della XXXVII edizione del Salone del Libro è Le parole tra noi leggere ed evoca la possibilità costante dell’incontro: il tentativo ostinato e allegro di entrare in contatto con il “noi”, usando le parole per conoscere, raccontare, scambiare idee, offrendo uno spazio di dialogo sull’arte e la letteratura. Il manifesto è realizzato dall’illustratrice e animatrice Benedetta Fasson, e racconta un momento di intimità, due figure che si abbracciano in un’atmosfera calda e raccolta.

Gli spazi e le novità. Tornano gli spazi che da anni caratterizzano il Salone del Libro: i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere, e si consolida lo spazio del padiglione 4, struttura temporanea, ideata e progettata dal 2024 come uno spazio dedicato alla formazione, alla sperimentazione e allo scambio tra generazioni, pensata per dare maggiore visibilità alla programmazione del Bookstock. Quest’anno sarà inoltre presente un nuovo spazio, il Publishers Centre, un’area lounge interamente dedicata agli operatori professionali dove per la prima volta saranno organizzate sessioni di speed date tra gruppi di editori e librai e tra gruppi di editori e influencer. E ancora, una nuova sala stampa esterna di 100 mq, che permetterà ai giornalisti e alle giornaliste di lavorare in uno spazio più confortevole. A questo si aggiungono il Centro Congressi e la Pista 500 by Pinacoteca Agnelli, oggi trasformata da FIAT in giardino pensile. Le sale che accoglieranno oltre 2.000 eventi saranno 51, e per il primo anno l’Auditorium del Centro Congressi Lingotto, sarà aperto al pubblico dal giovedì al lunedì, così da avere a disposizione dei visitatori circa 18.000 posti a sedere in più. Inoltre quest’anno nasce Romance Pop-up: uno spazio destinato all’attività di meet&greet con le più importanti firme del genere romance. Gli incontri si svolgeranno sabato 17 maggio negli spazi dell’UCI Cinema Torino Lingotto.

Regione e Paese ospite. Il Salone del Libro accoglierà come regione ospite la Campania e come Paese ospite i Paesi Bassi, presenti con uno stand al padiglione Oval, dove cureranno nei giorni dell’evento una programmazione dedicata.

Da mercoledì 14 a venerdì 16 maggio torna il Rights Centre con le giornate dedicate alla compravendita di diritti editoriali e audiovisivi. Il Centro Congressi Lingotto ospiterà oltre 500 professionisti dell’editoria da tutto il mondo. Delle 414 candidature per la fellowship sostenuta dall’agenzia ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono 70 i fellows che parteciperanno alle attività promosse dal Rights Centre.

IL PROGRAMMA DI LE PAROLE TRA NOI LEGGERE

La serata di pre-inaugurazione con Rai Radio3. Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni, Rai Radio3 organizza la serata di vigilia del Salone del Libro di Torino. Mercoledì 14 maggio alle 20, in diretta dall’Auditorium Rai di Torino Arturo Toscanini, Alessandro Bergonzoni insieme al jazzista Antonello Salis metterà in scena Dire, fare combaciare, leggere e concertamento (Scrittura per pensata armonica).

L’inaugurazione. La XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino comincerà ufficialmente giovedì 15 maggio. Ai consueti saluti istituzionali, seguirà in Sala Oro la Lectio inaugurale dal titolo Vediamo un po’ di Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese considerata una delle voci più significative del panorama letterario contemporaneo.

Le inaugurazioni del Bookstock. Ad aprire il programma per le scuole superiori in Arena Bookstock giovedì 15 alle 10.30 ci saranno Luciana Castellina e Ginevra Bompiani, a partire dal loro libro Il femminismo della mia vicina (Manni). La programmazione delle scuole primarie sarà invece inaugurata dallo spettacolo Be Opera, organizzato in collaborazione con i Paesi Bassi, paese ospite. L’attore Ton Meijer, la soprano Marijke van Stralen e un pianista racconteranno il genere e il repertorio lirico in modo accessibile.

LE 8 SEZIONI: GLI INCONTRI

Tornano le sezioni parallele alla programmazione generale, ognuna dedicata a un tema rilevante e centrale per il Salone. Quest’anno diventano 8, con la nuova sezione Crescere curata dallo psicoterapeuta Matteo Lancini.

La sezione Arte, a cura di Melania G. Mazzucco, in dialogo con Tracy Chevalier, Marie Darrieussecq, Riccardo Falcinelli. Inoltre, Mazzucco approfondirà la figura di un personaggio perduto: Diana Karenne, protagonista del suo ultimo romanzo, Silenzio (Einaudi).

La sezione Crescere, a cura di Matteo Lancini, che incontrerà Salmo, Giuseppe Riva, Vittorio Gallese, Pier Cesare Rivoltella, Stefano Moriggi, Beppe Severgnini, Federico Taddia, Maura Gancitano e Viola Ardone.

La sezione Cinema, a cura di Francesco Piccolo, che aprirà con un incontro in ricordo della sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico, insieme ai tre figli di Suso, Caterina, Silvia e Masolino. Ospiti della sezione anche: Toni Servillo, Cristina Comencini, Francesca Comencini, Giulia Calenda, Antonio Scurati, Stefano Bises e Davide Serino.

La sezione Editoria, a cura di Teresa Cremisi, che dialogherà con Elisabetta Sgarbi, Silvia Sesé e Paolo Repetti.

La sezione Informazione, a cura di Francesco Costa, che ospiterà nella sua sezione Aldo Cazzullo, Cecilia Sala e Victoire Tuaillon.

La sezione Leggerezza, a cura di Luciana Littizzetto, che sarà in dialogo con Mara Venier, Fabio Fazio, Claudia de Lillo – anche nota come Elasti -, Enrica Tesio, Federico Basso, Francesca Crescentini (@tegamini), Nuzzo Di Biase (@nuzzodibiase), Michele Masneri, Francesco Muzzopappa e Luca Restivo.

La sezione Romance, a cura di Erin Doom, che ospiterà nella sua sezione Felicia Kingsley, Penelope Douglas, Stefania S., Carrie Leighton e Valentina Ferraro.

La sezione Romanzo, a cura di Alessandro Piperno, che si confronterà con Antonio Franchini, Jhumpa Lahiri e Paolo Nori.

I TEMI DELLA XXXVII EDIZIONE

La letteratura è uno strumento indispensabile per decifrare il mondo che abitiamo. Sono molti i temi che attraversano il programma del Salone del Libro di Torino e aprono a nuove riflessioni: Genealogie femminili; Sguardi sul presente; Guardare il cielo per capire il mondo; Famiglie e relazioni.

Genealogie femminili. Una delle trame più evidenti, è la riflessione sui femminismi, la disparità e la violenza di genere, il ricordo di grandi donne del presente e del passato, e ancora, il ruolo e lo spazio delle donne nella società. La scrittrice che con le sue parole ha ispirato il tema di questa edizione del Salone, Lalla Romano, sarà protagonista di una lezione di Donatella Di Pietrantonio, l’ultima vincitrice del Premio Strega. Approfondiranno il tema, tra le altre: Ariete, Caroline Darian, Loredana Lipperini, Rosi Braidotti, Dacia Maraini, Veronica Raimo, Igiaba Scego, Ilaria Gaspari, Annalisa Camilli, Ester Viola, Malika Ayane, Maria Grazia Calandrone, Lucy Sante, Oliva Campbell, Nadia Terranova e Fumettibrutti.

Sguardi sul presente. Anche quest’anno un importante filo che attraversa il programma del Salone è lo sguardo sulla società e sul nostro presente. Ne discuteranno, tra gli altri: Liv Strömquist, Saitō Kōhei, Jacques Attali, Milena Gabanelli, Anna Zafesova, Francesca Mannocchi, Victoria Amelina, Yaroslav Trofimov, Roberto Saviano, Alexander Etkind, Valerio Nicolosi, Luca Misculin, Jean-Luc Mélenchon, David Quammen, Telmo Pievani e Guido Tonelli.

Guardare il cielo per capire il mondo. In un momento di grande incertezza storica, una delle riflessioni più urgenti della società contemporanea è il ruolo della spiritualità e della trascendenza nella vita umana. Tra gli altri, ne parleranno: Javier Cercas, David Baddiel, Luca Sofri, Luciano Ligabue, Michelangelo Pistoletto, Antonio Spadaro, Aldo Cazzullo, Pablo D’Ors, Jozef De Kesel e Sandro Veronesi.

Sguardi sul passato per capire il presente. Dall’età classica alla storia più recente, numerosi sono gli incontri che guardano ai grandi eventi storici per trovare una chiave di lettura del presente. Ne discuteranno, tra gli altri: Valeria Parrella, Luciano Canfora, Ezio Mauro, Alessandro Barbero, Antonio Albanese, Gabriele Pedullà, Giuseppe Culicchia e Mario Calabresi.

Famiglie e relazioni. Il tema dell’edizione allude a un legame, a una relazione. Indagare diversi modelli di relazioni e di famiglie è un’altra delle tracce che si possono seguire nel vasto programma del Salone del Libro. Tra gli altri, a parlarne ci saranno: Victoire Tuaillon, Maura Gancitano,Serena Vitale, Concita De Gregorio,Teresa Ciabatti, Daniele Novara,ZUZU,Serena Dandini, Gipi eJessica Fern.

I grandi ospiti internazionali. In questa edizione, dedicata alle parole, arriveranno autrici e autori tra i più importanti del panorama internazionale, tra cui: Jan Brokken, Michael Bible, Mircea Cărtărescu, Tracy Chevalier, Joël Dicker, Georgi Gospodinov, Etgar Keret, Carla Madeira, Nicolas Mathieu, Paul Murray, Valérie Perrin, Jean Reno, Adania Shibli, Scott Turow, Rie Qudan e Jacques Attali.

I grandi ospiti italiani. Da nord a sud, come ogni anno si ritroveranno a Torino moltissime voci della contemporaneità, tra cui: Simonetta Agnello Hornby, Edoardo Albinati, Altan, Daniele Aristarco, Franco Arminio, Stefania Auci, Corrado Augias, Andrea Bajani, Marco Balzano, Alessandro Barbero, Silvia Bencivelli, Matteo B. Bianchi, Daria Bignardi, Matteo Bussola, Giulia Caminito, Gianrico Carofiglio, Sveva Casati Modignani, Cristina Cassar Scalia, Alessandro Cattelan, Aldo Cazzullo, Claudia Durastanti, Alessia Gazzola, Fabio Geda, Francesca Giannone, Mariangela Gualtieri, Vittorio Lingiardi, Daniele Mencarelli, Stefano Nazzi, Paolo Nori, Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Chiara Tagliaferri, Nadia Terranova, Emanuele Trevi, Licia Troisi, Chiara Valerio, Walter Veltroni, Simona Vinci, Dario Voltolini.

IL SALONE DEL LIBRO PER I GIOVANI LETTORI

Il Bookstock Village, il progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, si conferma il luogo principale di promozione delle iniziative culturali a sostegno dell’inclusività, della sostenibilità, della diffusione della cultura per tutte le età. Il ruolo attivo dei giovani cresce ogni anno ed è una cifra costitutiva del Salone del Libro. Collaborazioni, attività e Gruppi di lettura impegneranno i ragazzi e le ragazze del Salone nella moderazione di alcuni incontri, nella selezione delle proposte e nella gestione della Biblioteca delle Passioni, nel lavoro di redazione del Bookblog, nell’accoglienza del pubblico e nel supporto alla gestione delle sale. Gran parte degli appuntamenti si svolgeranno all’interno dell’area Bookstock, ma tanti altri saranno ospitati in diversi spazi del Salone e il programma scuole offrirà una serie di incontri destinati ai visitatori di tutte le età. L’identità visiva del Bookstock è progettata in collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli – Museo d’arte contemporanea, che ogni anno interpreta il tema dell’edizione e veste questo spazio in modo unico all’interno del Salone. Tra i numerosi ospiti della programmazione del Bookstock: Alice Hemming, Stefan Boonen, Aimée De Jongh, Alberto Boubakar Malanchino, Mara Maionchi, Carlo Lucarelli, Topolino, Geronimo Stilton, Gek Tessaro, Paola Caridi, Francesca Mannocchi, Amalia Ercoli Finzi, Lia Levi, Antonio Manzini, Paolo Di Paolo, Elisabetta Dami.

IL SALONE OFF

La ventunesima edizione del Salone Off, la grande festa del libro diffusa e inclusiva, si svolgerà dal 9 al 20 maggio. La capillarità territoriale porterà il Salone Off, anche quest’anno, a espandersi a raggiera, partendo dalle Circoscrizioni di Torino, per raggiungere diversi comuni della Città Metropolitana e alcune città della regione. Per il 2025 l’offerta di appuntamenti proposti si preannuncia ricca e variegata.

Lunedì 19 maggio 2025 una serata speciale al Teatro Colosseo: in occasione dei settant’anni di Feltrinelli, andrà in scena Il Gattopardo, una storia incredibile, monologo di Francesco Piccolo dedicato al celeberrimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Per i più piccoli, sabato 17 e domenica 18 maggio si aprono le porte della Fondazione Casa del Teatro Ragazzi e Giovani per lo spettacolo Sulla vita sfortunata dei vermi, con la regia di Emiliano Bronzino, tratto dal libro omonimo di Noemi Vola.