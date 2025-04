L’oro, in tempi di dazi ed instabilità internazionale

In tempi di dazi ed instabilità internazionale, l’oro si conferma non solo “bene rifugio” ma grande potenzialità nell’acquisire valore. Ne abbiamo parlato con Antonio Maesano, Presidente di Orodei Banco Metalli Preziosi, azienda leader di settore che si occupa della compravendita di metalli preziosi

L’oro è sempre stato ritenuto il “bene rifugio”. Negli attuali scenari internazionali, quali sono le tendenze e le prospettive per chi ha investito o intende investire nel settore? E quali i rischi?

Le tendenze e prospettive sono assolutamente positive sia per chi ha già investito sia per chi ancora non si è deciso, la quotazione di Borsa è destinata a salire pertanto fornisce ancora una grossa opportunità anche per gli investitori dell’ultimo minuto. L’oro è da sempre visto come un bene rifugio per gli investitori, specialmente in momenti di incertezza economica o in situazioni politiche instabili. A differenza di altri asset, il valore dell’oro tende a rimanere relativamente stabile, anche quando i mercati azionari subiscono forti oscillazioni. La sua natura di risorsa limitata contribuisce ulteriormente alla sua capacità di mantenere il valore nel lungo periodo, rendendolo una scelta interessante per chi desidera proteggere il proprio patrimonio.

In un periodo tempestoso come l’attuale e con le instabilità che potrebbero profilarsi con l’apertura della stagione dei dazi e delle reciproche ostilità commerciali, l’oro resta insomma la risposta.

Quali sono i modi per investire in oro?

Uno dei principali modi per investire in oro è quello di acquistare Oro Fisico. Orodei permette di acquistare e conservare oro fisico in modo sicuro e certificato, siano essi lingotti o monete.

Cosa rende l’Oro un investimento ritenuto sicuro ? Cosa lo differenzia dal mercato azionario?

I vantaggi dell’investire in oro sono molteplici. Un aspetto cruciale è la diversificazione del portafoglio; l’oro non è direttamente correlato alle performance dei mercati azionari o obbligazionari, il che significa che può offrire una certa protezione in caso di fluttuazioni di mercato. Inoltre, l’oro è spesso visto come una copertura contro l’inflazione e la svalutazione delle valute, poiché tende a mantenere il suo potere d’acquisto nel tempo. Mentre le azioni possono portare a rendimenti molto elevati, comportano anche rischi significativi, il che rende l’oro un’opzione più stabile e sicura per molti investitori.

Orodei offre la possibilità di possedere oro fisico con garanzia di autenticità e conservazione sicura. La principale differenza dal mercato azionario sta nel fatto che quest’ultimo è generalmente più volatile dell’oro, con annessi rischi soprattutto in periodi di alta tensione geopolitica.

Guardando al futuro, cosa pensi che accadrà all’oro come investimento nei prossimi anni?

Sono convinto che l’oro continuerà a mantenere un ruolo significativo nel panorama degli investimenti. Data l’attuale instabilità economica globale e le politiche monetarie espansive adottate da molte banche centrali, la domanda di oro secondo me è destinata ad aumentare nel tempo.

Quando fu introdotto l’euro un chilo di oro costava 10.000 euro. Nel 2020 più di 52.000. Oggi oltre 90.000. Mi paiono dati abbastanza autoesplicativi.