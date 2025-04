Gaslighting medico, alcuni segnali d’allarme

di Monica Vinco per INTIMINA

“Stai bene”. “È stress”. “Non c’è niente che non va”. E invece, tu senti che c’è qualcosa che non va in te e non ti senti in forma. Se ti sembra familiare, sfortunatamente, potresti aver sperimentato il gaslighting medico. INTIMINA ha fatto delle ricerche su cosa sia, come riconoscerlo e come far sentire la tua voce.

Cos’è il gaslighting medico?

Gaslighting è diventato un termine popolare negli ultimi anni e, in parole povere, significa manipolare qualcuno per fargli mettere in dubbio o credere qualcosa di sé che non è vero. Il gaslighting medico si verifica quando un professionista sanitario ignora o minimizza i sintomi di un paziente, spesso senza una valutazione adeguata.

Perché avviene il gaslighting in ambito medico?

I professionisti medici sono esseri umani e la medicina in sé non è una scienza esatta. Tuttavia, diversi problemi sistemici contribuiscono al gaslighting medico. Questo comportamento di solito non è intenzionale, ma piuttosto è indotto da una mancanza di consapevolezza o conoscenza della malattia, e di un contesto di fretta e scarsi investimenti nel personale sanitario.

A volte può essere difficile capire se ti stanno liquidando o se il tuo medico sta semplicemente escludendo condizioni improbabili.

Ecco alcuni segnali d’allarme che potrebbero indicare gaslighting medico:

-Ti viene ripetutamente detto che l’ansia o lo stress sono la causa principale senza un’indagine adeguata;

-Il tuo medico ti interrompe spesso o non sembra ascoltare;

-Il tuo medico si rifiuta di ordinare esami o di fare ulteriori controlli, senza spiegarti il perché;

-I tuoi sintomi vengono minimizzati con frasi come “Fa parte dell’invecchiamento”, “Ci stai pensando troppo”, “Non c’è nulla di cui preoccuparsi”, “È perfettamente normale” e simili;

-Ti senti incolpata per i tuoi sintomi, ad esempio, “Forse se perdessi peso, questo non sarebbe un problema” o “Fai una passeggiata nella natura e rilassati”.

Oltre alla frustrazione di sentirsi inascoltati, il gaslighting medico può portare a conseguenze per la salute. Diagnosi ritardate o mancate, sofferenze inutili e una maggiore sfiducia nei confronti degli operatori sanitari possono scoraggiare i pazienti dal cercare assistenza.

Disparità di genere nel trattamento del dolore

Le donne che dicono ai loro dottori di avere dolore hanno significativamente più probabilità degli uomini che lamentano gli stessi sintomi di ricevere prescrizioni di sedativi e non di antidolorifici. Gli studi dimostrano che le donne che si sottopongono a un intervento di bypass coronarico hanno il 50% di probabilità in meno di ricevere antidolorifici rispetto agli uomini che subiscono la stessa procedura. Nei pronto soccorso, gli uomini con dolore addominale ricevono sollievo dal dolore in media in 49 minuti, mentre le donne aspettano circa 65 minuti.

In Occidente abbiamo una lunga storia di negazione del dolore femminile e di stereotipi sulle donne come più inclini a essere “isteriche”. Anche nell’era odierna della medicina moderna, è più probabile che le lamentele delle donne vengano diagnosticate erroneamente come disturbi psicologici o liquidate come “stress”.

Rafforza te stessa: cosa fare per proteggerti

Se sospetti che si tratti di gaslighting medico, ecco alcuni passaggi che possono aiutare:

-Porta una persona di supporto: un amico o un familiare può sostenere le tue preoccupazioni;

-Documenta ogni sintomo: tieni un diario medico con appunti dei tuoi appuntamenti, inclusi ciò che è stato detto e tutti i trattamenti consigliati, nonché i tuoi stati d’animo e sintomi quotidiani;

-Sii diretta e assertiva: ad esempio, se le tue preoccupazioni vengono ignorate, dì: “Vorrei esplorare altre possibilità prima di supporre che si tratti solo di stress”;

-Chiedi un secondo parere: se il tuo medico si rifiuta di prendere sul serio le tue preoccupazioni, cerca un altro medico finché non ricevi il trattamento appropriato;

-Preparati per l’appuntamento: annota i tuoi sintomi, la loro frequenza e tutti i fattori scatenanti che hai notato;

-Richiedi test e segnalazioni: se ritieni che siano necessari ulteriori test, non esitare a insistere.

Ripetiamo ancora una volta: a volte può essere difficile individuare la causa di sintomi specifici, soprattutto se vanno e vengono e sono comuni a molti tipi diversi di condizioni e malattie. I medici sono professionisti altamente qualificati che dedicano la loro vita ad aiutare gli altri e, nella maggior parte dei casi, possiamo e dovremmo fidarci della loro competenza. Tuttavia, supponiamo che tu senta che i tuoi sintomi vengono costantemente ignorati e che il tuo corpo ti stia dicendo che qualcosa non va nonostante le rassicurazioni. In quel caso, va bene mettere in discussione, cercare un secondo parere o difenderti. Fidarsi dei professionisti medici e fidarsi di sé stessi non sono due cose che si escludono a vicenda.