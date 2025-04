Una casa intelligente a prezzi accessibili? La risposta è nell’usato

La tecnologia smart sta rivoluzionando il modo di vivere, rendendo le abitazioni più sicure, efficienti e comode. Per questo molti consumatori sono alla ricerca di un modo più economico e sostenibile per modernizzare le proprie case: oggi, grazie alle piattaforme second hand, trasformare la propria casa in una smart home non è mai stato così facile ed economico.

L’acquisto di dispositivi second hand sta diventando una scelta sempre più popolare, non solo per ridurre l’impatto ambientale, ma anche per abbattere i costi legati all’acquisto di nuove tecnologie. Lo dimostrano anche i dati di Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – che nel mese di marzo ha visto una crescita del 55% delle ricerche nella categoria “Casa e Giardino”, rispetto al mese precedente.

Ecco quali sono i prodotti più richiesti su Wallapop per chi vuole trasformare un’abitazione in una casa intelligente:

Prese intelligenti: permettono di controllare gli elettrodomestici a distanza e consentono una migliore gestione del consumo energetico della casa. Oggetti che sulla piattaforma, dall’inizio dell’anno, hanno visto una crescita del 50% nelle ricerche, mentre le vendite sono aumentate del 44%.

Telecamere di sorveglianza per animali: a volte è difficile lasciare i propri animali a casa incustoditi. Queste telecamere, che possono essere collegate a un telefono cellulare, sono ideali per monitorare gli animali domestici in tempo reale, e molte hanno la possibilità di comunicare e registrare. Dall’inizio dell’anno, le ricerche su Wallapop relative a questi dispositivi sono aumentate del 23%, mentre le vendite del 37%.

Hub di automazione: dispositivi essenziali per l’integrazione di vari dispositivi intelligenti, sono disponibili vari modelli di hub che garantiscono la compatibilità con i sistemi più diffusi come Google Home, Amazon Alexa e Apple HomeKit.

Per chi è interessato a esplorare il mondo dei dispositivi smart, le piattaforme second hand online sono il punto di partenza ideale per trovare prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. E per chi possiede questi dispositivi in giro per casa inutilizzati, è anche un’ottima occasione per vendere ciò che non si usa e recuperare così un po’ di denaro extra.