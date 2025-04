Roma per il tumore al seno, torna ‘Bicinrosa’

Le strade di Roma si tingono di rosa: domenica 6 aprile 2025 torna per l’ottavo anno ‘Bicinrosa’, la pedalata solidale che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa, ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di solidarietà della Capitale, è organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, guidata dal professor Vittorio Altomare, Direttore UOC Chirurgia Senologica Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

“L’obiettivo di questa nostra manifestazione- spiega all’agenzia Dire- è senza’altro richiamare sempre l’attenzione alla prevenzione e alle giuste cure, ovvero dire alle donne che oggi hanno la possibilità di rivolgersi alle Breast Unit, che risolvono i problemi in maniera multiprofessionale grazie al lavoro di numerosi professionisti dedicati a loro. ‘Bicinrosa’ è questo ma è anche mobilità sostenibile con l’uso della bicicletta e corretti stili di vita con una giusta alimentazione, prevenzione primaria per tutti i tumori e, in particolare, per il tumore al seno”.

Quest’anno l’evento assume un significato ancora più speciale: sarà infatti dedicato alla memoria di Claudia Salvi, una delle promotrici storiche della manifestazione, e a tutte le donne che hanno combattuto con coraggio contro la malattia, ma che purtroppo non sono riuscite a vincere la battaglia. Sarà un momento per ricordare il loro impegno e per ribadire l’importanza della diagnosi precoce, che può salvare la vita di tante altre pazienti.

“L’edizione di quest’anno, intitolata ‘Il sorriso di Claudia’, mi sta particolarmente a cuore- sottolinea Vittorio Altomare- e ci aiuta a ricordare una nostra cara amica che ha iniziato a seguire ‘Bicinrosa’ fin dalla prima edizione. Lei, purtroppo, si ammalò di tumore al seno già in una fase avanzata ma volle continuare a curarsi e riuscire a tornare ai suoi tre .

L’appuntamento per ‘Bicinrosa’ è alle 9.00 presso lo stadio ‘Nando Martellini’ in via Antonina, dove i partecipanti potranno registrarsi e ritirare il materiale necessario. La partenza ufficiale è prevista per le 11.30, con un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città, dai Fori Imperiali al Colosseo, per poi fare ritorno al punto di partenza intorno alle 12.30. “L’iniziativa- ricorda il professor Altomare- si svolgerà con una passeggiata molto semplice per il centro di Roma e sarà aperta a bambini, famiglie e anziani che attraverseranno il centro storico della nostra città, uno dei più belli al mondo, con la possibilità di utilizzare le bici elettriche lungo tutto il percorso di cinque chilometri”.

‘Non esistono vincitori o vinti, ma solo un grande traguardo comune: la salute’. Con questo spirito, ‘Bicinrosa’ accoglie ciclisti di tutte le età e livelli di esperienza, perché il messaggio che porta avanti è universale: la prevenzione è fondamentale e passa anche attraverso stili di vita sani e controlli regolari. All’evento parteciperanno medici, infermieri, rappresentanti delle istituzioni, testimonial e tanti altri ospiti, uniti da un obiettivo comune: pedalare insieme per la salute delle donne.

Il Direttore UOC Chirurgia Senologica Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si sofferma, infine, sul ruolo della prevenzione del tumore al seno e sul modo in cui le Breast Unit migliorano la guarigione e la qualità di vita delle donne. “La prevenzione del tumore al seno- conclude- è senz’altro fondamentale per arrivare prima e poter garantire una guarigione molto alta di questa neoplasia, che è intorno all’85-90%. Le giuste cure, però, aiutano a dare alle donne la possibilità di ritornare alla loro vita normale, anche con uno status accettabile, anche da un punto di vista chirurgico, delle terapie oncologiche e di tutto quanto occorre per guarire e per essere di nuovo donne pronte a tornare alla propria vita”.