Sicurezza sul lavoro, la prevenzione con la realtà virtuale

Un’innovativa offerta formativa dedicata alla sicurezza sul lavoro, acquistati visori tech che permettono di vivere i rischi estremi in azienda in totale sicurezza, c’è anche il salto nel vuoto

Fòrema ha acquistato alcuni visori e le licenze per 15 scenari interattivi attraverso i quali i lavoratori possono vivere in prima persona situazioni di rischio e sperimentare in totale sicurezza le corrette procedure di prevenzione e gestione delle emergenze.

Grazie a una partnership con VirtualSafetyLab.com, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni immersive, l’ente di formazione del sistema confindustriale veneto ha introdotto l’utilizzo di visori per la realtà virtuale all’interno dei propri corsi, portando l’apprendimento a un livello di coinvolgimento e realismo senza precedenti. La tecnologia sviluppata si distingue per il suo elevato grado di realismo e per la sua capacità di creare scenari formativi personalizzabili in base alle specifiche esigenze di ogni settore industriale.

“Siamo convinti che l’innovazione tecnologica possa giocare un ruolo fondamentale nel rendere la formazione sulla sicurezza sul lavoro più efficace e coinvolgente”, dichiara l’amministratore delegato di Fòrema, Matteo Sinigaglia. “Ora possiamo offrire ai nostri clienti un’esperienza formativa unica, in grado di aumentare significativamente la consapevolezza dei rischi e la capacità di intervento dei lavoratori. In un contesto economico e sociale che pone sempre maggiore attenzione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, questa nuova offerta formativa rappresenta un valore aggiunto concreto per le aziende del sistema Confindustriale”.

Dal ruolo del preposto che deve spiegare i metodi concreti per la sicurezza in azienda alla gestione di incendi e di sversamenti chimici, dall’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale alle dinamiche di evacuazione, ogni scenario è progettato per massimizzare l’apprendimento attraverso la simulazione attiva. Si possono sperimentare le situazioni più pericolose, dal rischio chimico alla caduta dall’alto in un cantiere, dall’esplosione al rischio di tagliarsi una mano o di morire intossicati.

I corsi Fòrema che utilizzeranno i visori per la realtà virtuale copriranno un’ampia gamma di tematiche legate alla sicurezza, tra cui prevenzione incendi ed evacuazione con simulazioni immersive per apprendere le procedure corrette in caso di incendio e le vie di fuga. Ma anche utilizzo in sicurezza di macchinari e attrezzature per l’addestramento pratico virtuale sull’uso sicuro di specifici macchinari, con la possibilità di commettere errori senza incorrere in pericoli reali. Focus anche sulla gestione delle emergenze con simulazioni di situazioni di emergenza (infortuni, incidenti ambientali) per testare la capacità di reazione e l’applicazione dei protocolli. Ma non basta, ci sono corsi anche per il riconoscimento dei rischi ambientali e per le procedure di primo soccorso.

Numerose aziende hanno già scelto questa innovativa metodologia per la formazione in materia di sicurezza, con corsi aziendali erogati direttamente in sede. Il riscontro è stato estremamente positivo: i partecipanti hanno apprezzato il coinvolgimento emotivo e la possibilità di mettere alla prova le proprie reazioni in ambienti simulati, acquisendo competenze fondamentali in modo efficace e stimolante.