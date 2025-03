Milano Design Week, affitti brevi alle stelle

La Milano Design Week si conferma sempre più come un fenomeno culturale capace di intrecciare arte e design, generando un impatto significativo su Milano e il suo hinterland, compresi gli affitti brevi.

Durante la settimana del design, il canone medio settimanale di un’abitazione a Milano triplica rispetto a una settimana senza eventi internazionali (+199%), passando da 1.530€ a 4.570€. Gli aumenti più significativi si registrano nei quartieri Garibaldi/Porta Volta (+256%) e Porta Romana (+219%). Anche nei sei comuni dell’hinterland analizzati si osserva un forte incremento (+192%), con il canone settimanale che raggiunge in media 1.810€.

Rispetto allo scorso anno, i canoni degli affitti brevi a Milano nella settimana del Salone del Mobile sono aumentati in media del 6,0%, con variazioni differenti a seconda dei quartieri. Le zone che hanno registrato gli incrementi più significativi sono Isola (+11,5%), Centro (+10,6%), Tortona (+9,9%) e Porta Romana (+7,3%). Per la prima volta, da quando si effettua l’indagine, si osserva un lieve calo a Garibaldi/Porta Volta (-1,8%) e Brera (-1,6%).

Questa è la fotografia scattata dal Centro Studi Abitare Co., società attiva nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, che ha analizzato il mercato degli affitti brevi in alcune zone di Milano toccate dall’evento (Tortona, Centro, Brera, Garibaldi/Porta Volta, Isola e Porta Romana) e in alcuni comuni dell’hinterland e di Monza nel periodo della settimana del design; considerando un bilocale arredato, includendo tutti costi accessori che vanno dalle tasse alla gestione della casa.

Quali sono le zone più care di Milano?

Ancora una volta, Brera si conferma l’area con gli affitti più alti: per una settimana, il costo medio di un appartamento raggiunge i 6.150€, con un picco di 6.860€ in Via della Moscova. Nell’area più allargata del Centro, la protagonista è naturalmente l’area del Quadrilatero della Moda con un canone medio di oltre 8mila euro settimanali. Tra le altre zone tradizionalmente legate alla Milano Design Week, Garibaldi / Porta Volta registra un costo medio di 4.690€ a settimana e Porta Romana di 4.050€, mentre i prezzi, seppur alti, iniziano a calare nelle aree di Tortona (3.400€) e Isola (3.220€).

Per chi desidera vivere la settimana del design a Milano senza badare a spese, oltre ai già citati quadrilatero e Via della Moscova, le opzioni più esclusive includono Foro Buonaparte (6.790€), Via Solferino (6.650€ a settimana) e Via San Marco (6.300€). Coloro che, invece, vogliono partecipare all’evento con un budget un po’ più contenuto possono scegliere soluzioni nel vivace quartiere di Tortona, come in Via Voghera (€2.870), o nel cuore dell’Isola, in Via Dal Verme (€2.940).

Cresce l’hinterland

L’impatto della Milano Design Week sui prezzi degli affitti è evidente anche nei dati relativi all’hinterland. Nei sei comuni analizzati, collegati strategicamente alla città meneghina, si registra un incremento significativo dei canoni settimanali.

A Rho, i prezzi sono aumentati del +289%, raggiungendo 2.450€ a settimana, un incremento molto più alto rispetto a quello registrato a Milano. Seguono Sesto San Giovanni (+216%, 2.100€), San Donato Milanese (+200%, 2.000€), Corsico (+153%, 1.330€), Segrate (+144%, 1.540€) e Monza (+133%, 1.470€).