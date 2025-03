Nasce il “gemello digitale buono“

L’ecosistema della sicurezza informatica si arricchisce di un nuovo e rivoluzionario strumento. Fondata da Pierguido Iezzi, imprenditore ed esperto di cybersecurity, nasce Twin4Cyber, la start-up italiana che, attraverso la combinazione di Digital Twin, Intelligenza Artificiale e Threat Intelligence, consentirà alle aziende di testare scenari d’attacco, verificare la robustezza delle proprie difese, individuare vulnerabilità e sviluppare strategie di resilienza, il tutto in un ambiente sicuro e controllato, senza impatti operativi.

L’Italia è tra i principali bersagli del cybercrime globale, con il 10% degli attacchi mondiali nel 2024 e con un numero di nuove vulnerabilità in crescita di oltre il 25% ogni anno (Fonte: Rapporto Clusit 2025, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica). I metodi di difesa tradizionali sono messi a dura prova da avversari sempre più sofisticati, mentre normative come NIS2 e DORA impongono standard di sicurezza sempre più stringenti. Twin4Cyber nasce proprio per rispondere a queste sfide offrendo soluzioni avanzate, in grado di anticipare le minacce e rafforzare la sicurezza digitale e la continuità operativa delle imprese.

Grazie all’integrazione di modelli di attacco avanzati, machine learning e automazione, Twin4Cyber consente di:

• Simulare attacchi in tempo reale per testare e migliorare le difese aziendali.

• Identificare e correggere vulnerabilità prima che possano essere sfruttate.

• Adattarsi a diversi settori, con soluzioni scalabili e su misura.

• Supportare la compliance a NIS2 e DORA, garantendo maggiore sicurezza e conformità normativa.

“Oggi non basta più difendersi, bisogna predire, anticipare. Twin4Cyber è il Gemello Digitale ‘buono’ della sicurezza informatica, un importante alleato per la piccola e la grande azienda, in grado di analizzare, imparare e anticipare le minacce. Con questa tecnologia, le imprese non solo proteggono i propri asset, ma acquisiscono la capacità di ipotizzare e neutralizzare gli attacchi prima che si verifichino. È una rivoluzione nel modo in cui concepiamo la protezione digitale che consente di abbracciare a pieno il concetto di security by resilience” – Pierguido Iezzi, CEO e Founder.

Una piattaforma progettata per supportare aziende di ogni dimensione, capace di adattarsi sia agli ambienti IT tradizionali sia ai sistemi industriali più complessi, come ICS, SCADA e IoT.