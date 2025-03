Le città italiane dove parcheggiare sarà più difficile

Trovare un posto auto nelle grandi città italiane sta diventando sempre più una sfida. Tra traffico in aumento, restrizioni ai veicoli privati e sempre meno posti disponibili, gli automobilisti sono costretti a cercare soluzioni più intelligenti per evitare di perdere tempo e soldi alla ricerca di un parcheggio. Secondo i dati di Parclick.it, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, gli italiani che provano a parcheggiare in strada trascorrono in media 35 minuti al giorno a caccia di un posto libero. Non sorprende quindi che le prenotazioni nei parcheggi siano aumentate significativamente in alcune delle città più trafficate del paese, segno che la congestione e le difficoltà di parcheggio stanno raggiungendo livelli critici.

Venezia e Roma in cima alla classifica delle città più difficili per parcheggiare

A guidare la classifica delle città dove parcheggiare è più complicato troviamo Venezia, seguita da Roma. Se nella capitale veneta il problema è dovuto alla conformazione della città, prevalentemente pedonale e con pochissimi posti auto disponibili, a Roma l’estensione delle Zone a Basse Emissioni (ZTL) ha limitato drasticamente l’accesso dei veicoli privati al centro storico.

Ma non sono le uniche città dove parcheggiare è una vera impresa: Bologna, Firenze, Verona, Milano, Bergamo, Genova, Palermo e Napoli completano la lista dei luoghi più congestionati, dove chi vuole trovare parcheggio senza stress farebbe meglio a prenotare in anticipo per evitare brutte sorprese.

Non solo in città: anche gli aeroporti sono un incubo per il parcheggio

Non è solo il centro città a soffrire di questa emergenza parcheggio. Anche gli aeroporti italiani sono diventati aree critiche dove trovare un posto senza prenotazione è quasi impossibile. Secondo i dati di Parclick.it, gli aeroporti con la maggiore domanda di parcheggio nel 2025 saranno: Milano-Malpensa e Bologna-Guglielmo Marconi (i più richiesti), seguiti da Bergamo-Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Venezia-Marco Polo, Pisa-Galileo Galilei, Bari-Palese, Napoli-Capodichino, Milano Linate e Verona-Villafranca.

Soprattutto nei periodi di alta stagione, prenotare in anticipo non è solo una buona idea per assicurarsi un posto, ma è anche il modo migliore per risparmiare ed evitare di pagare tariffe esorbitanti all’ultimo momento.

Cosa pensano gli italiani del problema parcheggio?

Secondo un altro studio di Parclick.it sei automobilisti su dieci ritengono che in città ci siano troppi pochi parcheggi, e il 70% degli intervistati crede che aumentare il numero di parcheggi aiuterebbe a ridurre le emissioni di CO₂, evitando così il traffico causato da chi gira a vuoto alla ricerca di un posto.

Ecco perché oggi prenotare il parcheggio in anticipo è diventata una necessità, non solo per evitare stress e perdite di tempo, ma anche per ridurre il traffico e limitare le emissioni nocive.

Consigli per parcheggiare senza impazzire

– Scegli i parcheggi di interscambio: lasciare l’auto in un parcheggio fuori città e usare i mezzi pubblici è una delle strategie migliori per evitare il traffico e le restrizioni alla circolazione.

– Evita le ore di punta: trovare parcheggio è ancora più difficile tra le 8:00 e le 10:00 del mattino e tra le 18:00 e le 20:00 di sera. Se puoi, organizza i tuoi spostamenti fuori da queste fasce orarie.

– Prenota in anticipo e confronta i prezzi: pianificare con Parclick.it ti permette di scegliere tra diversi parcheggi, confrontare i prezzi e trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Grazie alla prenotazione online, è possibile accedere a una rete di parcheggi più ampia e scegliere l’opzione più comoda e conveniente, evitando così lo stress dell’ultimo minute e accedendo a servizi extra come la sorveglianza 24 ore su 24, il lavaggio dell’auto o il servizio di valet parking.