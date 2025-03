Alimenti meno conosciuti e consumati: grandi alleati degli occhi

Da Clinica Baviera i consigli su cosa mangiare per prendersi cura della propria salute visiva

L‘alimentazione svolge un ruolo fondamentale per la salute degli occhi, in quanto i nutrienti che vengono assunti dall’organismo influiscono direttamente sulla funzione visiva e possono prevenire o ritardare lo sviluppo di alcune malattie oculari. Secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, una dieta ricca di antiossidanti, minerali e vitamine come la A, la C e la E, zinco e luteina, può ridurre fino al 25% il rischio di sviluppare malattie oculari come la degenerazione maculare, la cataratta e l’occhio secco. Questi nutrienti aiutano a proteggere gli occhi dai danni causati dai radicali liberi, dagli effetti dell’invecchiamento e dall’esposizione alla luce intensa.

Molte persone non sono consapevoli dell’influenza che l’alimentazione ha sulla salute in generale e su quella degli occhi in particolare; infatti, un italiano su quattro ammette di non mangiare ogni giorno la quantità di frutta e verdura raccomandata dagli esperti. È fondamentale educare le persone a una sana alimentazione e renderle consapevoli di come alcune abitudini alimentari possano proteggere a lungo termine anche dalle malattie agli occhi.

Tra gli alimenti migliori per gli occhi ce ne sono alcuni già noti:

– Verdure a foglia verde come spinaci e broccoli, ricchi di luteina e zeaxantina, antiossidanti che proteggono la retina dai danni della luce.

– Pesci grassi come salmone, tonno e sardine, che forniscono acidi grassi omega-3, essenziali per la lubrificazione degli occhi e la prevenzione della secchezza oculare.

– Verdure arancioni come carote, zucca e patate dolci, che contengono beta-carotene, un precursore della vitamina A che aiuta a mantenere la vista sana.

– Gli agrumi e i frutti di bosco, grazie al loro elevato contenuto di vitamina C, rafforzano i vasi sanguigni degli occhi e riducono il rischio di cataratta.

Questi sono gli alimenti comunemente associati alla salute degli occhi, ma ce ne sono altri che apportano grandi benefici alla vista e che sono meno noti. Gli esperti di Clinica Baviera spiegano quali sono e come aiutano a proteggere gli occhi grazie alle loro proprietà:

1. Uova di quaglia

Le uova di quaglia sono un’ottima fonte di nutrienti e per certi aspetti possono essere ancora più benefiche di quelle di gallina. Mentre le uova di gallina sono ben note per il loro contenuto di vitamina A, le meno comuni uova di quaglia hanno una concentrazione ancora più elevata di questa vitamina, fondamentale per mantenere una buona salute degli occhi. La vitamina A aiuta a migliorare la visione notturna, previene la secchezza oculare e mantiene l’integrità della cornea. Inoltre, le uova di quaglia contengono luteina e zeaxantina, che proteggono gli occhi dai danni causati dall’esposizione alla luce blu e dai radicali liberi. Questi elementi sono essenziali per prevenire malattie come la degenerazione maculare e la cataratta. Inoltre, l’elevato contenuto di zinco e selenio contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a ridurre le infiammazioni oculari.

Le uova di quaglia possono essere gustate nelle insalate, nelle salse o cucinate come spuntino. Possono anche essere fritte per un toast o fatte “in camicia” per una zuppa.

2. Sesamo nero

Il sesamo nero è una fonte eccezionale di nutrienti essenziali per la salute degli occhi, in particolare per l’elevato contenuto di vitamina E, zinco e antiossidanti come la sesamina e la sesamolina. Questi composti aiutano a combattere lo stress ossidativo nelle cellule della retina, riducendo il rischio di degenerazione maculare e cataratta. Inoltre, lo zinco svolge un ruolo fondamentale nella funzione degli enzimi oculari, favorendo la produzione di melanina, un pigmento che protegge gli occhi dai danni causati dalla luce ultravioletta e dall’esposizione prolungata agli schermi digitali.

Un altro importante beneficio del sesamo nero è il suo elevato contenuto di acidi grassi essenziali, come gli omega-3 e gli omega-6, che favoriscono la circolazione sanguigna nei capillari oculari, migliorando l’ossigenazione della retina e prevenendo la secchezza oculare. È anche una fonte naturale di ferro e calcio, quasi più del latte, minerali che contribuiscono a migliorare il funzionamento dei nervi e dei muscoli degli occhi, riducendo l’affaticamento visivo e favorendo una visione più chiara e sana. L’integrazione del sesamo nero nella dieta può essere una strategia naturale ed efficace per mantenere la salute degli occhi nel tempo.

I semi di sesamo nero possono essere aggiunti a insalate, yogurt o frullati e possono anche essere utilizzati per preparare la tahina, una pasta di sesamo ottima da spalmare o da mescolare a ricette di zuppe, come il ramen, e come condimento di carne, crostini e altro.

3. Bietole

Le bietole sono una delle verdure a foglia verde meno conosciute e meno consumate. Contengono una grande quantità di vitamine A, C e K, oltre a minerali come magnesio, ferro e potassio. Il loro elevato contenuto di antiossidanti, come il betacarotene e i flavonoidi, contribuisce a ridurre le infiammazioni, a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare la circolazione sanguigna. Inoltre, le fibre contribuiscono a migliorare la digestione e a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, rendendole un alimento ideale per chi cerca una dieta equilibrata. Per quanto riguarda la salute degli occhi, le bietole sono un’importante fonte di luteina e zeaxantina, due carotenoidi che proteggono gli occhi dai danni causati dallo stress ossidativo. Questi composti aiutano a prevenire malattie come la degenerazione maculare e la cataratta, contribuendo a mantenere una buona visione a lungo termine. Inoltre, la vitamina A contenuta nelle bietole è essenziale per la salute della retina, favorendo una corretta visione notturna e riducendo il rischio di secchezza oculare.

Questo ortaggio può essere consumato in molti modi, ad esempio in insalate, zuppe o saltato in padella con olio d’oliva e aglio. È perfetto anche da aggiungere ai frullati verdi, in combinazione con altra frutta e verdura, per apportare benefici alla vista ed esaltare il sapore dei piatti.

4. Curcuma

La curcuma è una radice che contiene curcumina, un potente antiossidante con proprietà antinfiammatorie. Questo composto non solo è benefico per la salute in generale, ma ha anche effetti positivi sulla salute degli occhi. La curcumina aiuta a ridurre l’infiammazione degli occhi e protegge dal danno ossidativo, prevenendo così malattie oculari come la degenerazione maculare. Inoltre, la curcuma migliora la circolazione oculare, contribuendo a una migliore nutrizione della retina.

La curcuma può essere inserita nella dieta quando si prepara la salsa al curry, nelle zuppe, nei frullati o anche aggiunta a cucchiaini al tè.

5. Polpo

Il polpo è un alimento altamente benefico per la salute degli occhi in quanto ricco di taurina, un amminoacido essenziale che svolge un ruolo cruciale nella funzione retinica. La taurina aiuta a proteggere le cellule dei fotorecettori dai danni ossidativi e dallo stress ambientale, contribuendo alla prevenzione di malattie come la degenerazione maculare senile e la retinopatia. Inoltre, il polpo è un’ottima fonte di acidi grassi omega-3, che favoriscono la lubrificazione oculare, riducono l’infiammazione e prevengono la sindrome dell’occhio secco, migliorando così la qualità della visione e il comfort oculare.

Il polpo può essere consumato alla griglia o cotto e viene solitamente servito con le patate.

6. Alga spirulina

La spirulina è un’alga blu-verde ricca di antiossidanti, beta-carotene, zinco e acidi grassi omega-3, tutti essenziali per la salute degli occhi. Questi nutrienti aiutano a proteggere la retina, a prevenire la secchezza oculare e a ridurre il rischio di malattie oculari legate all’età. La spirulina combatte inoltre le infiammazioni e migliora la circolazione oculare.

La spirulina in polvere può essere aggiunta a frullati, succhi o zuppe, soprattutto asiatiche, o si può assumere come integratore alimentare in capsule.

7. Zafferano

Lo zafferano, oltre a essere una spezia apprezzata per il suo sapore e il suo aroma, ha notevoli benefici per la salute degli occhi grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, in particolare crocina e crocetina. Queste sostanze aiutano a proteggere le cellule della retina dai danni ossidativi e dalle infiammazioni, migliorano la funzione dei fotorecettori e rallentano il deterioramento della vista, rendendola un alleato naturale nella prevenzione dell’invecchiamento oculare.

Può essere utilizzato in un’ampia varietà di piatti, sia dolci che salati, anche se spesso il suo uso non è molto comune nella cucina di tutti i giorni a causa del suo costo elevato; può essere però utilizzato in piccole quantità per dare un tocco speciale a stufati, risotti, zuppe e in pan di Spagna o pane speziato.

Il Dott. Sergio Ares, chirurgo oculista e Country Manager di Clinica Baviera Italia, spiega: “Una dieta equilibrata è fondamentale per la salute degli occhi. Le vitamine svolgono un ruolo cruciale in quanto contribuiscono alla rigenerazione cellulare e al mantenimento dei tessuti oculari. Ci sono diversi cibi comunemente associati alla salute degli occhi, come le carote, gli spinaci o il salmone, ma noi di Clinica Baviera vogliamo incoraggiare il consumo anche di altri alimenti meno conosciuti e poco consumati che apportano anch’essi grandi benefici per la vista: non bisognerebbe mai sottovalutare il fatto che possiamo prenderci cura dei nostri occhi stando attenti anche tavola”.