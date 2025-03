Supporto psicologico gratuito per pazienti dell’Istituto dei Tumori di Milano

Il supporto psicologico per i pazienti oncologici è ormai un elemento riconosciuto a livello internazionale come fondamentale, ma in molti centri l’accesso a psicologi qualificati rimane ancora limitato. Per colmare questa lacuna, all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è attivo da più di 20 anni un servizio di psico-oncologia, rivolto a pazienti e caregiver durante tutte le fasi del percorso di cura.

UN SERVIZIO SU MISURA

Gli utenti accedono al servizio con un’impegnativa medica e possono così usufruire di un massimo di 8 sedute psicologiche individuali o di gruppo progettate in base ai loro specifici bisogni.

“La psico-oncologia è cruciale nel trattamento del cancro. Ansia, stress e depressione possono ostacolare l’aderenza alle terapie e compromettere la qualità della vita. Per questo motivo, ci impegniamo a garantire che tutti i nostri pazienti abbiano accesso a un supporto psicologico qualificato, senza costi aggiuntivi”, afferma la Dottoressa Claudia Borreani, Psicologa e Dirigente SSD Psicologia Clinica dell’Istituto.

APPROCCIO BASATO SULLA RICERCA

L’assistenza psicologica è perfettamente integrata nel percorso di cura e si basa su una stretta collaborazione tra psicologi e specialisti. Grazie a un approccio multidisciplinare, vengono affrontate sia le esigenze fisiche che quelle emotive dei pazienti, migliorando la qualità della loro esperienza di cura. Anche la ricerca scientifica gioca un ruolo fondamentale nella definizione di modelli di assistenza sempre più efficaci.

Uno studio condotto all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori [1] ha rivelato che, in alcuni casi, pazienti oncologici diagnosticati con depressione soffrono in realtà di sintomi psicofisici legati agli effetti collaterali di alcuni trattamenti. Queste evidenze permettono di sviluppare interventi psicologici sempre più personalizzati, migliorando il supporto ai pazienti. Il servizio beneficia anche del sostegno di Associazioni e Fondazioni oncologiche, consentendo a un team di psicologi esperti di assistere ogni anno centinaia di pazienti. Questo non solo migliora il loro benessere emotivo, ma contribuisce anche al successo complessivo dei trattamenti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per prenotare una visita occorre telefonare alla segreteria di reparto al numero (+39) 02.23902800 o inviare una e-mail all’indirizzo: segreteria.psicologia@istitutotumori.mi.it

Per la prenotazione è necessaria un’impegnativa (del medico di base o dello specialista), con la richiesta di 1 colloquio psicologico clinico. I colloqui possono essere effettuati anche via web.