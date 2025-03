Boom dei costi mensili della casa: classifica delle regioni dove pesano di più

Per le famiglie italiane, la casa resta la spesa più onerosa, e il 2025 non fa eccezione: l’aumento dei costi potrebbe pesare per oltre 900 euro in più all’anno, erodendo risparmi e influenzando lo stile di vita di milioni di persone. Per fare chiarezza su questa tendenza, il primo osservatorio del nuovo Centro Studi di Gromia – piattaforma di intermediazione immobiliare – ha analizzato l’andamento di affitti, mutui e bollette in tutto il 2024, elaborando i dati raccolti dalle principali fonti di settore – Idealista, Mutuionline, Facile.it, Mutui.it e Cittadinanza Attiva – e traducendoli in un quadro dettagliato dei costi mensili medi della casa.

Le 5 regioni dove si spende di più ogni mese per mantenere una casa

In Lombardia, chi sceglie l’affitto si trova a fronteggiare il canone più elevato d’Italia, con una media di 1.544 euro (calcolato su una metratura 80 mq). Aggiungendo le bollette, la spesa mensile totale sale a circa 1.765,67 euro, posizionandosi tra le più alte a livello nazionale. Chi invece ha acquistato casa con un mutuo, spende complessivamente 856,30 euro al mese (rata più bollette), collocandosi anche in questo caso tra le regioni con i costi per proprietari di casa più elevati. Spostandoci in Trentino-Alto Adige, troviamo la rata di mutuo più cara d’Italia, con una media di 821,13 euro. L’affitto, pur essendo elevato (1.128 euro), è inferiore rispetto alla Lombardia. La spesa totale mensile, considerando anche le bollette, è di 1.339,92 euro per gli affittuari e di 1.033,05 euro per i proprietari di casa, valori che pongono la regione tra le più costose. In Veneto, le famiglie che vivono in affitto devono mettere in conto una spesa media mensile di 1.210,08 euro, risultante dalla somma del canone di locazione di 984 euro e delle utenze, che in questa regione raggiungono la cifra più alta a livello nazionale, pari a 226,08 euro. Chi invece ha scelto di acquistare casa con un mutuo, spende in media 817,10 euro al mese, considerando sia la rata del mutuo di 591,02 euro che le utenze. In Emilia-Romagna, il costo mensile per chi vive in affitto sale a 1.367,75 euro, con un canone medio di 1.144 euro e utenze che si attestano sui 223,75 euro. I proprietari di casa con mutuo, invece, spendono mediamente 795,92 euro al mese, sommando la rata di 572,17 euro alle utenze. Nel Lazio, infine, chi vive in affitto spende in media 1.261,58 euro al mese, con un canone di locazione di 1.080 euro e utenze pari a 181,58 euro. Per chi ha acquistato casa con un mutuo, la spesa mensile è di 812,97 euro, risultante dalla somma della rata di 631,39 euro e delle utenze.

Le 5 regioni dove si spende di meno ogni mese per mantenere una casa

Il Molise si distingue come la regione più conveniente in assoluto. Chi sceglie di vivere in affitto può contare su canoni medi di soli 544 euro al mese, i più bassi d’Italia. A questa cifra si aggiungono le utenze, che si mantengono tra le più basse in Italia con un valore medio mensile di 197,42€, , portando la spesa totale mensile a circa 748,92 euro. In Calabria, le rate medie dei mutui sono le più basse del Paese attestandosi intorno ai 449,19 euro al mese. A questa cifra si aggiungono le utenze, tra le più economiche d’Italia, con una media di 178,08 euro mensili, per una spesa totale di 627,27 euro. Anche chi vive in affitto può beneficiare di costi contenuti, con canoni medi di 656 euro e una spesa totale mensile di 834,08 euro (affitto più utenze). In Sicilia, le famiglie che vivono in affitto affrontano una spesa mensile totale di 792,67 euro. Questa cifra è il risultato della combinazione del canone di locazione medio di 616 euro e delle utenze, che in Sicilia si attestano sui 176,67 euro. Chi, invece, ha scelto di acquistare casa attraverso un mutuo, sostiene una spesa mensile di 676,22 euro ( rata media del mutuo pari a 499,55 euro + utenze). In Umbria, le famiglie che vivono in affitto affrontano una spesa mensile totale di 807,17 euro, combinando il canone di locazione medio di 600 euro con le utenze, che si attestano sui 207,17 euro. Chi ha scelto di acquistare casa con un mutuo, invece, spende 701,05 euro al mese, risultanti dalla somma della rata media del mutuo di 493,88 euro e delle utenze. In Abruzzo, la spesa mensile totale per chi vive in affitto è di 837,50 euro, con un canone di locazione medio di 640 euro e utenze pari a 197,50 euro. Chi ha acquistato casa con un mutuo, spende 673,06 euro al mese, considerando sia la rata media del mutuo di 475,56 euro che le utenze.

