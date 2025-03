L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito il 20 marzo come la GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FELICITÀ, riconoscendo che la sua ricerca è un obiettivo cruciale per l’umanità ma ancora prima nel 1948, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia o infermità”.

“Quando parliamo di benessere non intendiamo soltanto la salute del nostro corpo fisico ma ci riferiamo a quel complesso sistema che integra il nostro corpo, la mente, le emozioni e la nostra anima”. Come se fosse naturale prosieguo e doveroso approfondimento della definizione data dall’OMS, questa è una delle frasi che rappresenta l’incipit del metodo HAPPYGENETICA, l’insieme, cioè, di pratiche del benessere che ci permettono di apportare un beneficio immediato al nostro corpo dal punto di vista chimico, alla nostra psiche e al nostro spirito.

Un metodo che ha preso vita grazie alla collaborazione tra il formatore, coach e autore best-seller RICHARD ROMAGNOLI e il Prof. PIER MARIO BIAVA, esperto di epigenetica di fama internazionale e proposto alla candidatura al premio Nobel 2025 per la medicina, e che è oggi alla base del libro che hanno scritto a quattro mani IL GENE DELLA FELICITÀ – IL POTERE CURATIVO DEL METODO HAPPYGENETICA.

Edito da Edizioni Sonda e con la prefazione del Prof. Pier Luigi Rossi, il libro è disponibile su Amazon, in tutte le librerie fisiche e store online.

Ma quindi, è possibile insegnare la felicità al nostro DNA?

Dallo studio di tutte quelle modificazioni ereditabili che portano a variazioni dell’espressione genica senza però alterare la sequenza del DNA, variazioni non provocate da vere e proprie mutazioni genetiche ma trasmissibili, quindi soggette al cambiamento adattativo in risposta a stimoli esterni come l’ambiente che ci circonda, il nostro stile di vita, l’alimentazione, le nostre abitudini, le nostre emozioni e il nostro stato di salute. Ma anche l’approccio con la malattia e il dolore, l’importanza di riconoscere gli ostacoli come vere e proprie opportunità in grado di condurre verso nuovi approcci terapeutici, la nuova visione dell’essere umano e della vita, passando per punti cruciali come l’amore che è energia che muove l’universo e l’effetto allegria, tra effetti terapeutici della risata o la risata incondizionata.

Aspetti del metodo, questi, che oggi vengono portati da Romagnoli con successo in aziende come Nike Europa, Adidas Italia, Lancome, L’Oréal Italia, Abbott medica, Trussardi, Epson, Microsoft, Enel, Poolpharma, TechData e molte altre.

“Riconosciamo il fatto che l’essere umano è un integrato sistema olistico inteso come corpo-mente-emozioni-anima e pertanto tutto ciò che avviene all’esterno di sé, così come all’interno dell’essere stesso, ne modifica la sua propria realtà – spiega Richard Romagnoli – Ciò che contraddistingue il metodo è la fondamentale importanza e l’interazione di diverse pratiche: sono le 5 pratiche della felicità, tecniche concrete e moderni studi scientifici che si uniscono alle antiche discipline spirituali, che hanno lo scopo di educare, facilitare e creare un nuovo stile di vita basato su sane abitudini felici”.

Si parte dal RESPIRO, “regolatore delle nostre emozioni e veicolo che ci conduce dall’esteriorità all’interiorità attraverso l’ossigeno che, dall’esterno, entra in noi trasformandosi in nutrimento per le nostre cellule” e gli esercizi di RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE che permettono in pochi minuti di cambiare il proprio stato fisiologico e quello mentale “Percepire l’aria che entra nel nostro corpo attraverso l’atto sacro dell’inspirazione. Percepire l’aria che fuoriesce delicatamente dalla bocca durante l’atto sacro dell’espirazione. Sentire la pancia che aumenta durante l’inspirazione e che si sgonfia durante l’esalazione. Ad ogni espirazione tutti i muscoli del corpo si rilassano sempre di più. Facendo rilassare ogni singola parte del corpo “veicolando” la propria attenzione su ciascuna, come un’onda che passa dalla parte superiore della testa fino alla punta delle dita”.

Si passa poi alla RISATA “yogica o terapeutica, ovvero quella sonorizzazione che possiamo produrre attraverso il movimento del diaframma, identica alla risata, che ci permette di attivarne tutti i benefici” e gli esercizi DI RISATA INCONDIZIONATA poiché “Ridere apporta benefici al corpo, alla mente, allo spirito ma anche alla nostra energia pranica – spiega Romagnoli – La meditazione della risata non è solo una bella risata di quelle che potremmo farci in buona compagnia. Ridere in modalità continuativa per almeno dieci minuti, ci permette di attivare una chimica corporea che viene definita della felicità: Dopamina, Ossitocina, Serotonina ed Endorfine, oltre al Gaba e la Noradrenalina”.

Direttamente conseguente alla respirazione e alla risata incondizionata il momento del RILASSAMENTO “la consequenzialità tra respirazione consapevole, risata yogica e rilassamento profondo è quella che ci permette di raggiungere il benessere olistico che impatta a livello epigenetico. Il rilassamento è una semplice pratica che permette di rendere maggiormente duraturo nel tempo ciò che il nostro corpo ha prodotto”, passaggio fondamentale per restituire ad ogni parte del corpo un’esperienza di profonda connessione spirituale attraverso esercizi di VISUALIZZAZIONE e di MEDITAZIONE GUIDATA “una pratica che permette alla mente di trovarsi in uno stato tale da apprendere quanto visualizzerà, portandolo direttamente alla mente subcosciente. Infatti, la mente non riconosce ciò che accade realmente o ciò che stiamo visualizzando, lo rende proprio e ne fa una verità. Quando viviamo una visualizzazione, la nostra mente la vive come se stesse realmente accadendo, donandoci le stesse sensazioni fisiche e psicologiche”.

Altra pratica fondamentale è quella della GRATITUDINE E PERDONO: “concepire la gratitudine e il perdono come pratiche quotidiane, al pari della meditazione, è un concetto rivoluzionario nella nostra vita. L’energia che gli consegue ci permette di sperimentare un profondo senso di appagamento verso noi stessi, realizzando un’intima connessione di pace interiore e di armonia verso tutto ciò che ci accade e nelle nostre relazioni con gli altri”. Gratitudine e perdono come abitudini felici che si contrappongono alle abitudini depotenzianti, “tutte quelle azioni che ci promettono qualche tipo di gratificazione o soddisfazione ma che, in realtà, sono contrarie al nostro benessere. Sono tutte quelle azioni, quelle attività, quelle pratiche, quelle consuetudini che, scelte consapevolmente, fanno parte del proprio stile di vita e sono in grado di generare e mantenere il benessere fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale”

Ultima pratica, nonché altra abitudine felice, è quella della recitazione dei MANTRA “suoni emessi da antiche parole in sanscrito e che hanno in sé una potente vibrazione. La loro ripetizione, sia verbale sia mentale, permette di produrre una vibrazione, che in base al tipo di mantra, agisce a livello energetico ma anche a livello chimico producendo gli ormoni della felicità grazie alla vibrazione dei suoni emessi”.

Proprio il 20 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, uscirà la puntata del podcast “Il Caffettino per 2” in cui Richard Romagnoli è ospite. Nel corso dell’ampia chiacchierata insieme al conduttore Mario Moroni, Romagnoli ha avuto modo di parlare di stress, elemento inevitabile con cui dobbiamo imparare a convivere: “Come riesco a gestirlo? Non solo attraverso le pratiche che insegno, ma ricordando che il vero obiettivo non sono io stesso, bensì ciò che posso donare a chi mi ascolta. Il valore risiede nelle persone, negli altri. Non dobbiamo mai perdere di vista la nostra meta più alta: non ciò che raggiungeremo, ma chi riusciremo a raggiungere”.