Il 30 marzo arriva l’ora legale: l’effetto jet lag ti mette ko?

Arriva la primavera e il mese di “aprile dolce dormire”. Non solo, domenica 30 marzo scatta anche l’ora legale con il suo piccolo effetto jet lag che può alterare temporaneamente la regolarità del sonno. Dormire bene d’altronde non è solo un piacere, ma una necessità per il benessere del corpo e della mente. Il sonno, infatti, ripristina le energie fisiche e mentali, consolida la memoria e l’apprendimento, rafforza il sistema immunitario e regola l’umore e le emozioni.

Il tema è talmente rilevante che anche l’Istituto Superiore di Sanità ha di recente stilato un decalogo per un 2025 in salute e benessere, una guida con buone pratiche, senza trascurare il sonno e le nostre abitudini digitali. L’American Academy of Sleep Medicine raccomanda inoltre le ore di sonno per i più giovani: dalle 11-14 ore dei più piccoli; alle 9-12 ore dei 6-12 anni, fino alle 8-10 degli adolescenti (1).

In generale oggi c’è una grande attenzione al sonno come componente essenziale del benessere complessivo della persona, dai complementi per il letto fino allo sleep tourism, caratterizzato dall’offerta di vacanze in luoghi rilassanti e appositamente pensati per consentire al turista una pausa da luoghi stressanti e affollati. A questo proposito Dreamin*101 ricorda come la scelta degli accessori per il sonno rappresenti un elemento importante per dormire bene, il luogo dove dormiamo diventa quindi fondamentale. Trascorriamo circa 1/3 della nostra giornata in camera da letto e la scelta del cuscino, ad esempio, diventa importante per il rilassamento muscolare di testa e collo e, di conseguenza, di tutto il corpo.

Dreamin*101mette la propria artigianalità 100% Made in Italy al servizio della persona, proponendo prodotti progettati per garantire un comfort ideale e promuovere la cultura del dormire bene. Il suo nuovo cuscino ibrido Uno Più Uno, utile anche in viaggio, ne è la dimostrazione.

Composto da due elementi, Uno Più Uno unisce il sostegno ergonomico della struttura in memory foam alla soffice morbidezza della federa in piuma d’oca. In particolare, il memory foam assicura un supporto ideale di testa e collo, anche per chi soffre di cervicale, mentre la federa 100% cotone imbottita con pregiato piumino, grazie alla sua naturale traspirabilità e morbidezza, assicura un comfort ideale.

Una recente indagine qualitativa (2) condotta da Dreamin*101 ha evidenziato che se per il 93% degli intervistati trovare il cuscino ideale è difficile, per il 90% il cuscino Uno Più Uno regala un risveglio più riposato. La sua adattabilità al corpo garantisce, infatti, una posizione ottimale di riposo. Gli intervistati hanno inoltre sottolineato la sua utilità per i viaggi, grazie alla possibilità di portare con sé la federa. Questa si compatta facilmente in valigia e quando occorre è perfetta e pronta per essere utilizzata da grandi e piccoli.

Uno Più Uno è disponibile su www.dreamin101.com insieme agli altri prodotti artigianali di Dreamin*101, fra cui topper e piumoni di alta tradizione Made in Italy.

* * *

(1) Neonati (0-3 mesi) 14-17 ore; lattanti (4-12 mesi) 12-16 ore, inclusi i sonnellini; bambini (1-2 anni) 11-14 ore, inclusi i sonnellini; prescolari (3-5 anni) 10-13 ore, inclusi i sonnellini; scolari (6-12 anni) 9-12 ore; adolescenti (13-18 anni) 8-10 ore.

(2) Indagine qualitativa, settembre 2024, condotta dalla società di ricerca, Pepe Reserch, su un campione di 30 persone che tra agosto e settembre hanno testato il nuovo cuscino. Il campione di intervistati è rappresentato da adulti, amanti del cuscino sostenuto e attenti alla qualità del sonno.