Gravidanza e maternità: la sanità digitale può fare la differenza

La gravidanza e la maternità sono momenti di profonda trasformazione ed emozione nella vita di una persona, influenzando non solo la salute, ma anche il benessere psicologico. L’equilibrio tra vita personale e lavoro può diventare più instabile, complice la crescente attenzione nei confronti della propria salute e quella del nascituro o dei figli. Nei mesi di gravidanza la puntualità nell’esecuzione di visite ed esami rappresenta uno step fondamentale nel monitoraggio clinico-assistenziale e nell’andamento del percorso nascita, sia per le stesse donne che per i loro medici curanti, i quali ricoprono un ruolo cruciale nel garantire la corretta prescrizione di ricette e trattamenti necessari.

Dopo il parto, la salute mentale delle neomamme diventa un aspetto di fondamentale importanza. Il 70-80% di queste sperimenta il cosiddetto “baby blues”, una condizione di instabilità emotiva che si manifesta nei giorni immediatamente successivi alla nascita di un bambino. Sebbene non sia uno stato patologico e tenda a risolversi spontaneamente entro circa due settimane, in alcuni casi può evolvere in depressione post-partum, una condizione che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), riguarda il 20% delle madri. Tuttavia, nonostante i frequenti contatti con gli operatori sanitari prima e dopo il parto, questo disturbo spesso non viene riconosciuto né trattato adeguatamente.

A tutto questo si aggiunge lo stress legato al rientro al lavoro dopo il congedo parentale, oltre all’attenzione costante – e spesso alla preoccupazione – per la salute dei propri figli. Nei primi anni di vita, infatti, i bambini possono arrivare ad ammalarsi fino a 2-3 volte al mese, e ottenere tempestivamente visite o supporto pediatrico, può risultare complesso. In questo senso, le difficoltà nel conciliare le esigenze familiari con quelle lavorative diventano evidenti. Non è un caso se, dopo la nascita di un figlio, quasi una donna su cinque tra i 18 e i 49 anni lascia il lavoro.

Per rispondere a queste sfide, Elty si impegna a supportare le neomamme attraverso iniziative concrete che mettono gestanti e neomamme al centro. L’obiettivo è offrire supporto reale che permetta alle donne di prendersi cura della propria salute e di quella dei più piccoli in modo efficace e senza compromessi.

Medici di famiglia e tecnologia: un nuovo supporto per la gravidanza

Nel suo impegno costante per una sanità più accessibile, orientata al supporto e alla vicinanza al paziente, Elty ha sviluppato una soluzione digitale basata sul fondamentale rapporto con il proprio medico di famiglia. Nasce così la funzionalità Gravidanza, integrata nel software Elty DaVinci, che consente ai medici di medicina generale di monitorare in modo più efficiente le pazienti in questo percorso, identificare eventuali situazioni a rischio e gestire prescrizioni e ricette, esenzioni e visite in modo più fluido. Il sistema aiuta anche a registrare precocemente sintomi di depressione post-partum, offrendo un’assistenza personalizzata e di qualità che accompagna le pazienti fino alla menopausa.

Welfare aziendale: una risorsa chiave per il benessere delle donne lavoratrici

I programmi di welfare aziendale diventano sempre più una risorsa chiave per supportare le dipendenti in gravidanza e le neo-mamme, aiutando le lavoratrici (ma anche i lavoratori) a trovare un migliore equilibrio tra esigenze personali e professionali. Questo approccio non solo favorisce il benessere individuale, ma contribuisce anche a una maggiore produttività e soddisfazione lavorativa. Le soluzioni dedicate al welfare aziendale promosse da Elty includono servizi online essenziali per la salute e il benessere fisico e mentale, tra cui:

Percorsi psicologici: servizi dedicati alla gestione dello stress, dell’ansia e dei cambiamenti emotivi legati alla gravidanza, maternità e all’essere genitori-lavoratori. Il supporto di psicologi online specializzati aiuta a prevenire e affrontare la depressione post-partum o il difficile momento del rientro al lavoro, garantendo un sostegno emotivo adeguato alle donne e alle loro famiglie.

Nutrizionista online: l’alimentazione svolge un ruolo cruciale sia per la madre che per il bambino. Il servizio di nutrizione online offre piani alimentari personalizzati per garantire una dieta equilibrata durante la gravidanza, nel recupero post parto e nei primi anni di vita del bambino, favorendone una crescita ottimale per tutta la famiglia.

Assistenza pediatrica: il ritorno al lavoro diventa più sereno con il supporto di pediatri online disponibili tutti i giorni, inclusi i weekend. Il servizio offre consulenze tempestive sulla salute dei figli, monitorando le prime fasi di crescita del bambino e rispondendo rapidamente a qualsiasi esigenza, offrendo tranquillità ai genitori durante i primi anni di vita, spesso caratterizzati da frequenti malanni.​

“Le aziende ci chiedono soluzioni concrete per supportare le lavoratrici in gravidanza e le neo-mamme. La sanità digitale può fare la differenza, integrando il medico di fiducia con strumenti di supporto pratici ed efficaci. In Elty ci focalizziamo nella creazione di un ecosistema che semplifica l’accesso alle cure e migliora il benessere delle famiglie, aiutando le aziende a trattenere talenti e ridurre l’abbandono lavorativo dopo la maternità.” afferma Andrea Orani, co-CEO & Founder di Elty

Grazie a queste iniziative, Elty si propone di migliorare il benessere delle neomamme e delle loro famiglie, offrendo soluzioni innovative che facilitano la conciliazione tra vita personale e professionale.