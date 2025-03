Rene: 8 regole d’oro per la prevenzione dalla malattia renale cronica

In occasione della Giornata Mondiale del Rene ( 13 marzo), FLAVIS, la linea del gruppo Dr. Schär specializzata nello sviluppo di alimenti aproteici per persone con insufficienza renale cronica, rinnova il suo impegno a fianco delle Società Scientifiche, delle Associazioni dei Pazienti e dei medici nefrologi italiani per promuovere la cultura della prevenzione renale e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce.

Oggi, oltre 850 milioni di persone nel mondo soffrono di malattia renale cronica (MRC), una patologia la cui incidenza è aumentata dell’89% negli ultimi 30 anni e che colpisce circa 1 persona su 10. [1] In Italia la prevalenza della MRC si attesta attorno al 10%. [2]

Spesso asintomatica nelle fasi iniziali, la MRC rende fondamentale puntare su prevenzione e diagnosi precoce per contrastarne la progressione. Questo anche il tema del Convegno che siè tenuto ieri a Chivasso, Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce per proteggere la salute dei reni, organizzato dall’Ospedale di Chivasso in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e con la Fondazione Italiana del Rene (FIR), durante il quale FLAVIS è stato presente con un info point dedicato confermando il proprio impegno nella promozione di stili di vita sani e di un’alimentazione mirata alla tutela della funzionalità renale.

Qui i visitatori hanno potuto ricevere informazioni sui fattori di rischio e sulle strategie per proteggere la salute dei reni, con un focus particolare sull’importanza della terapia dietetico-nutrizionale per i pazienti affetti da MRC. La Terapia Dietetico Nutrizionale, infatti, può contribuire a rallentare la progressione della patologia e ritardare l’ingresso in dialisi. Il tema è stato anche il focus dell’attività FLAVIS in Piazza Nettuno a Bologna, al fianco della Federazione Italiana del Rene.

L’attività di sensibilizzazione proseguirà il 15 marzo presso l’Ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla (Perugia).

Le 8 regole d’oro per prevenire le malattie renali

La prevenzione delle malattie renali è possibile e passa attraverso alcuni comportamenti fondamentali, sottolineati dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR):

1. Mantenersi attivi e in forma – L’esercizio fisico regolare aiuta a controllare la pressione arteriosa e riduce il rischio di sviluppare problemi renali.

2. Monitorare con regolarità i livelli di zucchero nel sangue – Il diabete è una delle principali cause di malattia renale, quindi tenere sotto controllo la glicemia è essenziale.

3. Controllare la pressione arteriosa – L’ipertensione è un altro fattore di rischio importante per la malattia renale cronica.

4. Seguire una dieta sana ed equilibrata – Ridurre il consumo di sale e proteine in eccesso aiuta a proteggere i reni.

5. Garantire un’adeguata e regolare idratazione – Bere la giusta quantità di acqua aiuta i reni a funzionare correttamente.

6. Evitare il fumo – Il fumo riduce il flusso di sangue ai reni e ne compromette la funzione.

7. Assumere farmaci solo sotto controllo medico – Alcuni farmaci, se presi in eccesso o senza prescrizione, possono danneggiare i reni.

8. Controllare periodicamente la funzione renale – Per chi è più a rischio, è fondamentale monitorare regolarmente la salute dei reni con esami specifici come creatinina, azotemia ed esame delle urine.

Oltre alle attività previste in occasione delle Giornata Mondiale del Rene, l’impegno di FLAVIS a favore dei pazienti con MRC trova ulteriore conferma anche nel supporto alla realizzazione del policy paper che sarà presentato alla Camera dei Deputati il 18 marzo, contenente le specifiche tecniche per l’attuazione di un programma di screening per l’individuazione della MRC nella popolazione adulta

[1] Fonte: Fondazione Italiana del Rene

[2] VizHub – GBD Compare (healthdata.org)