Il regalo perfetto per la Festa del Papà

Ogni papà è unico, ma tutti hanno una cosa in comune: la passione per ciò che amano fare! Con la Festa del Papà ormai alle porte, è il momento di scegliere il regalo perfetto. Ma quali sono i più desiderati? Un’indagine condotta da idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – svela tendenze interessanti, offrendo uno sguardo sulle passioni e gli hobby dei papà italiani e non solo.

Le intenzioni d’acquisto registrate sul portale nelle settimane precedenti alla ricorrenza* mostrano un forte interesse per il mondo del gaming, con un incremento di ricerche per Videogiochi per PS5 (+60,5%) e Nintendo Switch (+58%). Cresce anche la voglia di avventure all’aria aperta, con accessori come Borse da bicicletta (+87%) e Ciclocomputer GPS (+58%) tra i più desiderati. Per gli amanti del fai-da-te, aumentano le ricerche per Accessori per cacciavite e trapano (+43,5%), Tagliasiepe (+29%) e Set utensili (+28,5%).

A livello europeo, il trend dell’universo nerd e tecnologico si conferma: in Germania a ridosso della ricorrenza 2024** spopolano i Giochi per Computer (+159,5%), mentre in Francia e Regno Unito aumentano le ricerche per Console (+42%) e Droni (+23%).

*idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai regali per la Festa del Papà. Periodo: dal 24 febbraio al 2 marzo 2025, messo a confronto con quello dal 17 al 23 febbraio 2025.

* * *

**idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale, in particolare quelle relative ai regali per la Festa del Papà. Periodi: per la Germania: 1-8 maggio 2024, messo a confronto con il 23-30 aprile 2024. Per Inghilterra e Francia: 1-15 giugno 2024, messo a confronto con il 17-31 maggio 2024.