Giornata Mondiale del Sonno 2025: L’ascesa del Topper

Il 14 marzo 2025 si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, un evento annuale che invita a riflettere sull’importanza di un sonno sano per il nostro benessere fisico e mentale. Negli ultimi anni, milioni di italiani hanno posto sempre più attenzione al miglioramento del comfort a letto, un aspetto che influisce direttamente sulla qualità del riposo. Tra i vari accessori per il sonno, il topper sta emergendo come uno dei più ricercati e apprezzati.

Secondo i dati di Trovaprezzi.it, il comparatore prezzi leader in Italia, la categoria dedicata alla biancheria per la casa ha visto un’impennata nelle ricerche nei primi mesi invernali del 2025, con un incremento del +98% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In particolare, l’interesse relativo ai topper è cresciuto nettamente, con oltre 12.000 ricerche nei soli primi due mesi dell’anno, segnando un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2024. Negli ultimi 12 mesi (marzo 2024-febbraio 2025) sono state quasi 65.000 le ricerche dedicate ai topper su Trovaprezzi.it, con una netta preferenza per i mesi invernali, periodo in cui la domanda è particolarmente alta.

L’ascesa dei topper non è casuale. Programmi televisivi – come 4 Hotel di Bruno Barbieri – hanno contribuito a sensibilizzare il pubblico sui benefici di un sonno confortevole, facendo emergere il topper come una soluzione chiave.

Ma i consumatori italiani sono sempre più attenti al proprio riposo, investendo in tutti quei prodotti che migliorano la qualità del sonno. Non solo i topper quindi, ma anche altri accessori come cuscini (+70% di ricerche nel 2025), coperte e plaid (+39%).

Il settore del comfort del sonno nel 2025 è dominato principalmente dalle donne (77,71%), ma anche gli uomini (22,29%) stanno iniziando a mostrare un crescente interesse verso il miglioramento della qualità del loro riposo.

Le ricerche sono particolarmente concentrate tra utenti con età tra i 35 e i 54 anni (con una forte presenza nella fascia 45-54 anni, al 22,82%), un pubblico maturo e consapevole dell’importanza di dormire bene.

Le regioni italiane più attive in questo trend sono la Lombardia (33,85%), seguita dal Lazio (13,48%) e dalla Campania (7,66%).

La guida alla scelta del topper

Scegliere il topper giusto può sembrare difficile, ma QualeScegliere.it ha realizzato una guida completa per aiutare i consumatori a fare la scelta migliore. Ecco la top 5 degli aspetti da considerare:

1.Materiale. I topper sono disponibili in diversi materiali, ciascuno con vantaggi specifici. Il memory foam è uno dei materiali più popolari, particolarmente apprezzato per la sua capacità di adattarsi alla forma del corpo. Questo lo rende ideale per chi cerca un supporto personalizzato che aiuti a ridurre i punti di pressione durante la notte. Il lattice, d’altra parte, è un materiale naturale che offre un supporto più rigido e una maggiore elasticità, risultando ideale per chi preferisce un supporto più fermo e una migliore circolazione dell’aria, che lo rende anche più fresco. Esistono anche i topper in gel, che combinano le proprietà del memory foam con un materiale termoregolante, che aiuta a mantenere una temperatura ottimale durante il sonno, evitando che il corpo si surriscaldi.

2. Compatibilità con il Materasso. Un aspetto fondamentale da considerare è la compatibilità tra il topper e il materasso. È essenziale che il topper si adatti correttamente per evitare che si sposti durante la notte, compromettendo il comfort. Per questo motivo, è importante misurare con precisione la larghezza, la lunghezza e lo spessore del materasso e scegliere un topper che corrisponda a queste dimensioni. Un topper troppo piccolo potrebbe non coprire l’intera superficie del materasso, mentre uno troppo grande potrebbe risultare scomodo o difficile da posizionare correttamente.

3. Densità e Spessore. La densità e lo spessore del topper sono determinanti per il tipo di supporto offerto. I topper con una densità più alta, solitamente superiori ai 50 kg/m3, offrono un supporto maggiore e sono ideali per chi ha bisogno di un’ulteriore stabilità. Tuttavia, un topper troppo spesso potrebbe risultare eccessivamente morbido, causando una sensazione di “affondamento” che potrebbe compromettere il comfort durante il sonno. In generale, la scelta della densità e dello spessore dipende dalle preferenze personali e dal tipo di materasso che si possiede. Per chi cerca una maggiore morbidezza, si consiglia uno spessore da 5 a 7 cm, mentre per chi preferisce un supporto più fermo, un topper di maggiore spessore potrebbe essere la scelta giusta.

4. Preferenze Personali. Ogni persona ha esigenze di comfort diverse, e il topper giusto dipende dalle preferenze individuali. Se si preferisce un sostegno più rigido, un topper in lattice o a densità elevata sarà più adatto, mentre se l’obiettivo è ottenere un’esperienza più morbida e avvolgente, un topper in memory foam potrebbe essere l’ideale. Inoltre, se si soffre di dolori articolari o alla schiena, un topper che fornisce supporto mirato e allevia la pressione sui punti più sensibili può fare una grande differenza. Da non dimenticare che, anche per chi ha una preferenza per il sonno caldo, il topper in gel o lattice può offrire un riposo più fresco.

5. Facilità di Pulizia. La pulizia del topper è fondamentale per mantenere un ambiente di sonno sano e igienico. Si consiglia di optare per un topper che abbia una fodera rimovibile e lavabile, così da poterla pulire regolarmente. Questo è particolarmente importante per chi soffre di allergie o chi ha animali domestici, poiché una fodera lavabile facilita la rimozione di polvere, acari e altri allergeni. Inoltre, è utile scegliere un topper con materiali traspiranti che favoriscano l’evaporazione dell’umidità, evitando che si formino muffe o cattivi odori nel tempo. Per una maggiore praticità, è bene verificare se il topper è dotato di una protezione antimacchia o di una tecnologia che rende il materiale più resistente agli agenti esterni.

“La crescente attenzione degli italiani verso il comfort a letto e la qualità del sonno segna un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo. Da parte nostra, continueremo a monitorare e consigliare i migliori prodotti per il sonno, come i topper, che si stanno confermando tra i must-have del 2025. La nostra missione è aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli e migliorare la loro qualità del riposo, offrendo una guida completa e dettagliata per orientarsi tra le migliori opzioni disponibili.” Conclude Brando Preda, Product Manager di QualeScegliere.it

Per scoprire tutte le caratteristiche dei migliori topper, ecco la guida completa di Qualescegliere.it: https://www.qualescegliere.it/guide/topper/