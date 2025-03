Donne: dalla parità di genere alla parità sessuale

A più di un secolo dall’istituzione della Giornata Internazionale della Donna, Wyylde – la piattaforma per adulti da 20 anni leader del settore in Europa, con 6 milioni di iscritti, e che in Italia, nell’ultimo anno, ha avuto un aumento di abbonati del 58% , superando i 20 mila utenti, conferma i trend della ricerca Ipsos sugli stili di vita sessuali nel Bel Paese, per cui sempre più donne vogliono esprimere e vivere la propria sessualità in modo più libero.

Dall’analisi emerge un dato su tutti: in due decenni le donne italiane che affermano di vivere il sesso anche in modo separato dall’amore, sono aumentate del 60%.

La piattaforma per adulti Wyylde conferma per questo 8 marzo il suo impegno nel sottolineare il concetto di parità di genere e il riconoscimento del diritto per le donne di veder assecondato il proprio crescente desiderio di esprimere la propria sessualità senza pregiudizi.

Ipsos, i nuovi trend: superati (finalmente) gli stereotipi di genere

Secondo la ricerca che Wyylde ha affidato a Ipsos nel 2023 per analizzare le abitudini e i desideri sessuali degli italiani (rappresentato da un campione di 4000 individui, equamente diviso tra uomini e donne), nella Penisola le abitudini e i modelli relazionali stanno cambiando rapidamente.

Mentre 20 anni fa – dice Ipsos – solo il 50% delle persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni credeva che amore e sessualità fossero due concetti separabili, oggi questa percentuale è salita all’80%, con un divario tra percezione maschile e femminile di appena 5 punti.

Ciò dimostra che l’emancipazione femminile si sta facendo sentire anche nell’ambito delle relazioni intime, con un crescente numero di donne che stanno iniziando ad adottare un approccio maschile al sesso, scardinando gli stereotipi che fino a non molto tempo fa relegavano la donna al ruolo passivo di “oggetto del piacere maschile”.

Oltre alle piattaforme social, tra i desiderata femminili sono apprezzati anche gli incontri che avvengono in ambienti protetti e sicuri come i club e nella maggior parte dei casi manifestano la volontà di instaurare un dialogo e un coinvolgimento mentale con il partner prima di dedicarsi alla fisicità.

Come spiega il dottor Giorgio Quaranta, psicologo e sessuologo a Milano, consulente di Wyylde «le donne non si sono semplicemente uniformate ai trend sessuali maschili, stanno prendendo il controllo dei propri desideri e delle proprie esperienze, sia online che offline. Stiamo assistendo ad un cambiamento culturale significativo in cui le donne hanno iniziato a esprimere delle proprie esigenze e preferenze anche rispetto ai nuovi strumenti per vivere la sessualità attraverso il web».

Alla luce di queste nuove istanze femminili, le donne rappresentano oggi il nuovo pubblico che guida il cambiamento verso lo smantellamento degli stereotipi di genere nella sessualità.

Man mano che le aspettative delle donne evolvono, piattaforme come Wyylde rispondono dando priorità a sicurezza, consenso e inclusività, garantendo che le utenti femminili possano navigare nei propri desideri con fiducia.