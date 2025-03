Cresce l’interesse per le Eccellenze Italiane e in Europa

Sarà il forte sentimento di appartenenza, l’ampia offerta disponibile o piuttosto il brand italiano sinonimo di qualità, a spingere i nostri connazionali a tenere in alta considerazione i prodotti italiani quando si tratta di finalizzare un acquisto. Ciò che è certo è che il legame con l’Italia è molto solido, come rivelato da un’indagine di idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – che ha analizzato l’andamento delle intenzioni di acquisto online per le eccellenze italiane sulla propria piattaforma.

L’interesse generale è forte, con tutte le macrocategorie che a gennaio 2025 – rispetto allo stesso mese del 2024 – hanno registrato una crescita delle intenzioni d’acquisto per i brand italiani, con un aumento totale pari al +89,5%[1]. Non solo, se considerate singolarmente, alcune di esse hanno totalizzato percentuali di crescita ancora maggiori, svelando interessanti preferenze d’acquisto: nel dettaglio, boom di ricerche quando si tratta di Giocattoli & Gaming di marchi italiani, con una crescita di oltre il +200%, mentre, nel comparto Moda & Accessori il trend si è “fermato” al +196%.

Tuttavia, complici la storia, la cultura e le tradizioni dei territori dello Stivale – dall’artigianato all’arte culinaria -, le macrocategorie Mangiare & Bere e Arredamento & Giardino sono quelle per cui i nostri connazionali si dimostrano più fieri in fase d’acquisto. A gennaio 2025 infatti, più della metà (51%) delle intenzioni di acquisto registrate su idealo all’interno della macrocategoria Mangiare & Bere sono state esclusivamente per brand italiani, che hanno inoltre totalizzato una crescita di interesse del +187,5% rispetto a gennaio 2024. Nel dettaglio idealo rende noto che, a gennaio 2025, nella top 3 delle categorie con più ricerche online per brand italiani si posizionano delle vere e proprio eccellenze, che hanno contribuito a rendere il nostro paese celebre in tutto il mondo: le Capsule & Cialde – con il 76% delle ricerche sul totale del comparto – seguite da Vino e Caffè – rispettivamente pari al 75% e al 49,5%.

Non solo l’universo food. La garanzia di un prodotto nazionale è rilevante anche per i consumatori alla ricerca di complementi e accessori per arredare la propria casa – in particolare la cucina – con grande interesse per elettrodomestici e mobili: a gennaio 2025 le intenzioni d’acquisto per brand italiani nella macrocategoria Arredamento & Giardino sono infatti cresciute del +118% (rispetto al medesimo periodo del 2024) e rappresentano il 10,5% sul totale del comparto.

Tra le categorie per cui si prediligono i marchi tricolore spiccano le cucine componibili – per le quali le intenzioni d’acquisto solo per brand italiani sono pari all’80% sul totale – ma anche mobili di design come sedie e tavolini (con il 79,5% sul totale) e servizi da tavola – dai set per mise en place uniche agli utensili per la cucina – dove il 49,5% delle ricerche sul totale della categoria sono per brand nazionali.

Tale interesse trova riscontro anche nel settore dell’Elettronica, dove a prevalere sono prodotti tech impiegati per cucinare, preparare e conservare alimenti e bevande, in linea con la tradizione culinaria del Bel Paese. Secondo quanto emerge dai dati di idealo, a gennaio 2025, si è infatti preferito optare per un prodotto italiano per l’acquisto di caffettiere per la moka – con il 72% di ricerche effettuate per brand tricolori sul totale della categoria – affettatrici – con il 64,5% sul totale – ma anche macchine per sottovuoto (54,5%), macchine da caffè a cialde (46%) e per il pane (45,5%).

Le eccellenze italiane oltre i confini nazionali: tra i trend d’acquisto europei spicca l’interesse per la caffettiera moka, simbolo di italianità anche al di fuori del Bel Paese

Le eccellenze italiane si fanno largo anche all’estero, confermando la loro posizione di spicco nel panorama dei consumi online. Consapevoli che le preferenze d’acquisto variano significativamente in base al paese, influenzate da numerosi fattori quali abitudini culturali, tradizioni e stili di vita caratteristici di ciascun territorio – alcuni beni di consumo, simbolo dell’italianità, sono riusciti nel tempo a guadagnare interesse anche oltre i confini nazionali, suggestionando le abitudini di spesa europee.

Dai dati resi noti da idealo, che ha analizzato le intenzioni di acquisto online per i brand tricolori sul proprio portale internazionale a gennaio 2025[2], emerge infatti che l’Italia rivendica un posto di rilievo nelle case delle famiglie europee, soprattutto in cucina, dove a guidare l’interesse è la Caffettiera Moka, le cui ricerche per soli brand italiani si rivelano essere pari a ben l’80% (sul totale del comparto) in Francia e al 77% in Regno Unito. Numeri interessanti anche in Austria, Germania e Spagna – dove rispettivamente il 68%, il 64,5% e il 38% delle ricerche effettuate per la categoria sono per marchi di nazionalità italiana. In linea con queste preferenze, in Austria si posiziona inoltre nella top 3 dei prodotti tricolori con maggior numero di ricerche anche il macinacaffè mentre, mentre in Germania, spiccano il pressa caffè e la lattiera: tutto l’essenziale per preparare il perfetto espresso, cappuccino o latte macchiato, come insegna la tradizione del Bel Paese, che si conferma ancora una volta solida e capace di estendere la propria influenza e leadership ben oltre i confini nazionali.

1 idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare quelle relative ai brand italiani. Periodo: gennaio 2025, messo a confronto con gennaio 2024.

2 idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale, in particolare quelle relative ai brand italiani. Periodo: gennaio 2025. Paesi: Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria