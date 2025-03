Come prolungare la vita utile della batteria dell’auto

La batteria è una delle parti fondamentali di un’auto poiché fornisce gran parte dell’energia necessaria al suo funzionamento. Prendersene cura è essenziale per evitare guasti improvvisi, risparmiare denaro e prolungarne la durata. Guidare regolarmente, effettuare manutenzioni preventive, evitare consumi inutili di energia e proteggerla dalle temperature estreme sono aspetti fondamentali per garantirne un rendimento ottimale nel tempo. Secondo i dati di Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, una batteria ben mantenuta può durare fino a cinque anni.

Con semplici accorgimenti e controlli periodici la batteria manterrà il nostro veicolo in funzione senza problemi. Per questo motivo, gli esperti di Parclick.it ci danno alcuni consigli per allungarne la vita utile:

1. Guidare regolarmente

Il primo consiglio è il più ovvio: quasi tutti sanno che se un’auto resta inattiva per lunghi periodi la batteria può scaricarsi. È quindi fondamentale cercare di guidare almeno una volta alla settimana per permettere all’alternatore di ricaricare la batteria. Tuttavia bisgona prestare attenzione: accendere il veicolo e spegnerlo immediatamente non fa altro che scaricare la batteria e accelerarne l’usura. In genere, servono circa venti minuti di funzionamento affinché la batteria si ricarichi completamente dopo l’avviamento.

2. Premere la frizione all’accensione

Si tratta di un punto importante, poiché in caso contrario il motore è costretto a tirare le marce nel cambio; ciò comporta una maggiore sollecitazione della batteria e un maggiore consumo di energia.

3. Spegnere correttamente il motore

Prima di spegnere l’auto bisogna assicurarsi che tutti i sistemi elettrici siano spenti, come luci, radio, aria condizionata e riscaldamento. Inoltre, è importante evitare consumi inutili di energia, ad esempio utilizzando il caricabatterie del telefono con il motore spento.

4. Effettuare manutenzioni e controlli periodici

È fondamentale eseguire una manutenzione regolare del veicolo, controllando periodicamente il voltaggio della batteria. Una batteria in buono stato deve avere un voltaggio compreso tra 12,4 e 12,7 V a riposo e se scende sotto questo valore potrebbe essere necessario sostituirla. Inoltre, bisogna pulire i terminali della batteria per evitare la corrosione utilizzando una spazzola a setole morbide e una soluzione di bicarbonato e acqua. Infine, è essenziale verificare che i cavi siano ben fissati e privi di segni di usura.

5. Evitare temperature estreme

Le temperature estreme sono tra i peggiori nemici delle batterie, sia il caldo eccessivo che il freddo intenso possono ridurre significativamente la loro durata. Per questo motivo, parcheggiare l’auto in un garage aiuta a mantenere stabile la temperatura del veicolo durante tutto l’anno. Se si deve lasciare l’auto all’aperto in inverno è consigliabile utilizzare una coperta termica per la batteria; d’estate, invece, è meglio cercare sempre l’ombra per evitare il surriscaldamento. In generale, è preferibile evitare di esporre il veicolo per molte ore a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 35°C.

6. Evitare scariche profonde

Non lasciate le luci accese per lunghi periodi a motore spento, le scariche profonde possono danneggiare la batteria e ridurne la durata.

7. Scollegare la batteria se il veicolo non viene utilizzato

Se l’auto non viene usata per un lungo periodo, è consigliabile scollegare la batteria. In questo modo, la sua durata sarà notevolmente prolungata, poiché mentre i morsetti sono collegati, continua a circolare energia. Inoltre, è utile acquistare un caricatore di mantenimento, un dispositivo progettato per fornire microcicli di carica alla batteria durante i periodi di inattività, mantenendola in condizioni ottimali e pronta all’uso.

8. Investire in una batteria di qualità

Se arriva il momento di sostituire la batteria, è importante sceglierne una di buona qualità e compatibile con il proprio veicolo. Bisogna inoltre selezionare una batteria con la giusta potenza per le esigenze dell’auto: acquistare una batteria meno potente per risparmiare denaro può ridurne la durata, mentre una troppo potente potrebbe esaurirsi prima del previsto a causa di cicli di carica e scarica non adeguati.

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick, afferma: “La batteria è il cuore pulsante del nostro veicolo e prendersene cura è essenziale per evitare spiacevoli imprevisti. Una corretta manutenzione, insieme ad alcune buone pratiche di guida, può fare la differenza. Inoltre, parcheggiare l’auto in garage tutto l’anno aiuta a mantenere una temperatura stabile, proteggendola dagli sbalzi termici che potrebbero comprometterne le prestazioni.”