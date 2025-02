Second hand: la mitica Vespa e l’intramontabile Fiat Panda tra i più desiderati

C’è chi sceglie la second hand perché sostenibile, chi per scovare pezzi unici e chi, più semplicemente, per il brivido della caccia all’affare. A prescindere delle motivazioni, la second hand è diventata un vero e proprio fenomeno di costume e una scelta consolidata per milioni di italiani. Subito – prima piattaforma di re-commerce in Italia con oltre 26 milioni di utenti unici al mese – ne è la prova: nel 2024 infatti ha raggiunto quota 2,8 miliardi di ricerche (+4% vs 2023) e oltre 2,6 milioni di utenti attivi ogni giorno, che consentono di tracciare un quadro chiaro di ciò che fa sognare (e cercare) gli italiani e rivelando un Paese che ama mixare il fascino del passato con le innovazioni del presente.

Delineato attraverso la classifica delle parole più cercate in piattaforma, il tipico second hand lover mette al primo posto della sua lista dei desideri l’intramontabile Vespa (keyword più cercata del 2024) per sfrecciare tra le vie cittadine con stile, un po’ come Audrey Hepburn in Vacanze Romane; rivendica le sue origini italiane con la leggendaria city car Fiat Panda (al 3° posto della classifica), ma non rinuncia alla tecnologia con l’iPhone in seconda posizione. Da non tralasciare anche l’anima da interior designer, tra le ricerche spiccano infatti parole come cucina (4°) e divano (10°), confermando che anche una scelta importante come quella di arredare casa, che si tratti di pezzi di design originali o di convenienti mobili pre-loved, passa sempre più spesso dalla second hand.

Dagli intramontabili classici fino ai dispositivi elettronici più desiderati, la second hand è diventata un modo per vivere lo shopping con consapevolezza e stile. Se un tempo era vista solo come un’alternativa più economica, oggi è sinonimo di una scelta intelligente, capace di unire convenienza, sostenibilità e unicità.

Le top 10 delle parole più cercate su Subito nel 2024

1 Vespa

2 iPhone

3 Panda

4 Cucina

5 Camper

6 Trattore

7 Badante

8 VW Golf

9 Appartamento

10 Divano

Motori: per gli italiani una passione senza freni

Le quattro e le due ruote si riconfermano il piccolo grande amore degli italiani. Nel 2024, il mondo dei Motori, in particolare Auto e Moto, ha visto una crescita del traffico in piattaforma superiore al +5%. Tra le parole più cercate su Subito – in un mare di circa 3 miliardi di ricerche complessive – spiccano le intramontabili city car Fiat Panda (3°), VW Golf (8° posizione) e Fiat 500 (12°), che restano i veri capisaldi della quotidianità su strada. E se la Panda è l’icona della concretezza e dell’affidabilità tutta italiana, la Vespa – regina della classifica delle parole più cercate – e l’aumento del traffico del +5,4% nella categoria Moto confermano che il fascino retrò unito al Made in Italy non hanno eguali, anche quando si tratta di second hand.

Su Subito il mondo dei motori è un universo vastissimo ed è possibile trovare veicoli per tutte le necessità, che si tratti di svago o di lavoro, come testimoniano le ricerche di Camper (5°) per chi sogna il brivido della libertà on the road, fino al Trattore (6°) per chi ha bisogno di un compagno affidabile nella vita di campagna.

La piattaforma si conferma il porto sicuro per chi cerca l’auto dei sogni, il bolide della nostalgia o gli accessori e pezzi di ricambio originali per personalizzare la propria vettura e vivere al massimo la propria passione.

E a proposito di porti, anche il mondo nautico fa numeri da record: sono milioni le ricerche degli italiani per le keyword barche, gommoni e anche i più umili gozzi. Che sia per sentirsi un po’ come Di Caprio su una prua gridando “I’m the king of the world!” o per vivere un’avventura alla Jack Sparrow alla ricerca della barca perfetta (senza doverla rubare come la Perla Nera), gli italiani dimostrano che il richiamo del mare è forte come il canto delle sirene.

Second Hand = punto di approdo per i collezionisti

Tra le 38 categorie presenti su Subito e l’enorme quantità di annunci in piattaforma – 52 milioni, di cui circa 141mila nuovi al giorno nel 2024 – un posto d’onore è occupato dalla categoria Collezionismo, che nell’ultimo anno ha mostrato la crescita più significativa, +19%, e si è posizionato al 12° posto tra le sezioni più visitate.

Dai memorabilia ai vinili, passando per gli orologi, fino agli intramontabili giochi da collezione – come Lego, che con una crescita del +10% si conferma il primo brand non automobilistico più cercato su Subito. O ancora i Pokémon, che non smettono di far sognare intere generazioni con un aumento del +50% nelle ricerche, in perfetto stile “Gotta catch ‘em all”.

Infine, il vintage è tra i trend in crescita, con un aumento del +20% nelle ricerche: su Subito si possono trovare accessori unici e originali in un universo che riesce a catturare l’attenzione anche della GenZ.

La second hand entra anche nelle case degli italiani: boom dell’arredamento

Il mercato immobiliare, tra prezzi in aumento, scarsa disponibilità e affitti alle stelle, sta diventando una sfida. Le ricerche su Subito confermano l’irrequietezza di questo mercato e mostrano come la piattaforma sia spesso utilizzata come risorsa per la ricerca di soluzioni abitative accessibili: la keyword appartamento è 9° nella classifica delle parole più cercate del 2024.

Inoltre, l’attenzione per gli ambienti interni è più viva che mai con la categoria Arredamento e Casalinghi che si posiziona al 3° posto tra le più visitate in piattaforma, con ricerche come cucina (4°) e divano (10°) tra le più frequenti, a dimostrare l’interesse spazi abitativi curati e funzionali anche grazie alla second hand.

Gli italiani, si sa, sono un popolo di esteti; l’attenzione per il bello si porta anche nell’ambito dell’arredamento e le ricerche di mobili e complementi d’arredo second hand, come tavolo, libreria e camere, che ritroviamo in Top100, confermano il trend crescente verso la ricerca di pezzi di design a prezzi accessibili o oggetti a cui dare una seconda vita con un semplice tocco. Il fenomeno del re-looking casalingo si intreccia con la voglia di sostenibilità, e gli italiani stanno dimostrando sempre più che arredare casa con pezzi pre-loved non è solo un’opzione economica, ma anche una scelta di stile e carattere.

Parallelamente, su Subito crescono le ricerche di elettrodomestici (+11% rispetto al 2023), con frigoriferi (62°) e lavatrici (65°) particolarmente cercati in piattaforma a conferma della scelta della second hand quale soluzione pragmatica, funzionale e conveniente Non manca poi in piattaforma il segnale della passione degli italiani per il fai da te e il giardinaggio, categoria che ha registrato un incremento di ricerche del +5,6% nel 2024, posizionandosi all’8° posto nella classifica delle categorie più frequentate.