Le città migliori per gli amanti della natura in Europa

Helsinki in testa, ma anche l’Italia si difende

Una nuova ricerca di Compare the Market AU ha rivelato le migliori città europee per gli amanti della natura, basata su diversi fattori ambientali come la percentuale di spazi verdi, i livelli di inquinamento e il numero di sentieri escursionistici.

Helsinki, la capitale della Finlandia, si è classificata al primo posto grazie ai suoi numerosi sentieri escursionistici (164) e a un’ampia percentuale di spazi verdi (47,8%). Praga, capitale della Repubblica Ceca, segue in seconda posizione, mentre Berlino si aggiudica il terzo posto.

Tuttavia, anche alcune città italiane sono state analizzate nello studio. Torino e Napoli, pur non rientrando nella top ten, si distinguono per la loro ampia percentuale di spazi verdi rispetto ad altre città europee. Torino, con il 24,9% di aree verdi, si posiziona al 25° posto, mentre Napoli è al 26° con il 23,4%.

Di seguito, la classifica completa delle prime dieci città (dati completi in basso):

Classifica Città Paese Popolazione Numero di sentieri escursionistici % Spazi Verdi PM2.5 (µg/m3) NO2 (µg/m3) Numero di parchi per 100.000 abitanti Numero di specie selvatiche autoctone Punteggio totale (Max 6) 1 Helsinki Finland 1416000 164 34 7.8 19.7 3 4188 4.16 2 Prague Czechia 1240000 179 39.9 15.2 28.5 4 4167 3.92 3 Berlin Germany 4286000 290 27.7 14.1 25.3 3 5421 3.88 4 Stockholm Sweden 2200000 131 26.8 6.7 19.7 1 3397 3.51 5 Hamburg Germany 2189000 254 32.9 12.5 25 3 2737 3.48 6 Oslo Norway 1007000 276 27.4 8.6 22.5 3 1382 3.48 7 Vienna Austria 2030000 162 27.8 14.6 29.9 2 6241 3.31 8 Dublin Ireland 1386000 234 17.6 8.3 21.2 3 1186 3.27 9 Liverpool UK 835000 45 21.6 9.3 26.9 3 2728 3.22 10 Leeds United Kingdom 1659000 104 41.9 9.2 24.5 1 1230 3.07

Le città italiane in classifica

Torino si è classificata al 25° posto, con una percentuale di spazi verdi pari al 24,9%, ma con alti livelli di inquinamento da NO2 (40,8 µg/m3). Napoli, al 26° posto, presenta un buon numero di sentieri escursionistici (15) e una discreta quantità di aree verdi (23,4%), ma soffre di livelli elevati di PM2.5 e NO2.

Secondo Stephen Zeller, General Manager di Money presso Compare the Market:

“Queste città dimostrano che è possibile vivere in un ambiente urbano senza rinunciare al contatto con la natura. La combinazione di spazi verdi, sentieri e una buona qualità dell’aria le rende ideali per chi cerca un equilibrio tra città e natura. Anche le città italiane possono migliorare in questo senso, investendo in più aree verdi e riducendo i livelli di inquinamento.

Consultare rapporti immobiliari sui quartieri può essere uno strumento utile per i futuri proprietari di casa alla ricerca delle zone più adatte al loro stile di vita.”

Per maggiori informazioni sulla ricerca completa e l’elenco delle altre città classificate, visita: https://www.comparethemarket.com.au/home-loans/features/best-cities-for-nature-lovers/