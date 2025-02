‘Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo’

“Vivendo le loro vite filosofiche le pensatrici hanno ripensato il mondo,

mentre la filosofia ha trovato nelle filosofe la strada maestra della sua liberazione.”

«Trattenere le donne in un’abissale ignoranza era fondamentale per il dominio maschile, poiché la non conoscenza impediva loro di impossessarsi degli strumenti di liberazione. Questa è la più importante delle ragioni che spiegano perché quella che per secoli ha preteso di venire considerata come la regina delle scienze, il sapere dei saperi, ossia la filosofia, sia stata anche e per così a lungo una delle aree della cultura più ostica verso le donne». È da questa constatazione che parte l’autrice di questo libro, ricostruendo le vicende di dieci protagoniste del pensiero filosofico e non solo. Da Lou Salomé a Maria Zambrano, da Hannah Arendt a Simone de Beauvoir, da Simone Weil a Agnes Heller, da Carla Lonzi a Audre Lorde, da Silvia Federici a Judith Butler: un viaggio alla scoperta delle loro storie e della loro visione del mondo. Vedremo emergere personalità diverse e vicende sorprendenti, ma tutte con un denominatore comune: il desiderio di mettersi in gioco, di ripensare il mondo, di abitare uno spazio nel ‘sapere dei saperi’ con la propria ‘vita filosofica’.

FRANCESCA ROMANA RECCHIA LUCIANI è professoressa ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere all’Università di Bari Aldo Moro, presso cui è responsabile delle politiche di genere e coordinatrice del Dottorato Nazionale in Gender Studies. Ha scritto saggi e monografie su Max Weber, Ludwig Wittgenstein, Peter Winch, Simone Weil, Hannah Arendt, Primo Levi, Giinther Anders e Jean-Luc Nancy. Le sue ricerche spaziano tra storia e critica delle teorie dei diritti umani, ermeneutica dei totalitarismi e della Shoah e filosofie femministe e queer. Tra le sue ultime pubblicazioni: Jean-Luc Nancy. Il corpo pensato (Feltrinelli, 2022) e, con Jean-Luc Nancy, Il tocco del toccare. Filosofia del Tuca tuca (il melangolo, 2023).