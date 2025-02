Si riapre il dibattito sul fine vita

È di pochi giorni fa l’approvazione della norma che regola il suicidio medicalmente assistito in Toscana, prima regione in Italia a legiferare su una questione tanto complessa quanto divisiva – poi seguita dalla Lombardia -, che ha già causato la reazione dei membri del governo e della Chiesa di Roma.

Sul tema, esce in questi giorni in libreria il testo pubblicato nella collana Saggi del marchio Scholé Filiazione e fine vita. Riflessioni bioetiche e giuridiche di Lorenzo d’Avack, professore emerito, docente di Filosofia del diritto, Bioetica e biodiritto all’Università di Roma Tre e di Biodiritto e nuove tecnologie all’Università LUISS di Roma; dal 2018 al 2022 Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica.

Un testo che continua la riflessione su bioetica, filosofia della morale e del diritto, costituente del nostro catalogo. Il libro nasce con l’intento di offrire al lettore argomentazioni sui problemi etici e giuridici suscitati da alcune vicende quali la procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, la gestazione per altri (GPA), l’aiuto al suicidio medicalmente assistito. Un approfondimento dovuto, a seguito dei mutamenti etici e giuridici che si sono avuti nell’ambito di queste tematiche negli ultimi anni.

Affrontando il rapporto tra bioetica e biodiritto, tra morale e regolamentazione legislativa su argomenti complessi e terreni scivolosi, il libro riporta alcuni dei documenti giuridici più importanti sui cui poggia il dibattito e propone un quadro aggiornato della normativa italiana in materia, individuando i nodi centrali della discussione.

Un vero e proprio libro di biodiritto – tra i primi in Italia – che permette di acquisire le categorie fondamentali di ciò che oggi è in discussione sul rapporto tra vita, diritto e progresso scientifico, confrontandosi con le frontiere e i confini della vita dell’uomo e della regolamentazione legislativa.

Ne emerge la necessità di «ricostruire un linguaggio legislativo comune sulle tematiche del vivere e del morire», capace di garantire il valore intrinseco della dignità dell’essere umano.