L’Italia brilla di rosa per dare voce all’endometriosi

Le vetrine di paesi e città si tingono di rosa per l’11esima edizione di Vetrine Consapevoli, l’iniziativa nazionale promossa dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, che ogni anno coinvolge centinaia di commercianti, artigiani e negozianti in tutta Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’endometriosi.

Nel mese di marzo 2025, in occasione del Mese della Consapevolezza sull’Endometriosi, le attività aderenti allestiranno le proprie vetrine con decorazioni e materiali informativi dedicati, contribuendo a diffondere la conoscenza di una patologia che colpisce circa il 10% delle donne in età fertile e che, ancora oggi, presenta un ritardo diagnostico medio compreso tra i 5 e gli 8 anni.

Un gesto simbolico ma concreto: partecipare all’iniziativa consente di trasformare le vetrine in strumenti di sensibilizzazione, portando il messaggio della campagna a migliaia di cittadini, e dunque sostenere le donne che soffrono nella malattia “invisibile”, circa 3 milioni in Italia. I titolari di attività commerciali possono richiedere il kit informativo gratuito dell’A.P.E., che contiene materiale divulgativo, gadget e decorazioni, scrivendo all’indirizzo spedizioni@apendometriosi.it.

Parlare di endometriosi è il primo passo per ottenere corrette informazioni sulla malattia, investimenti in ricerca e cure sempre migliori – spiega Jessica Fiorini, vicepresidente dell’A.P.E. -. Per questo, invitiamo tutti i commercianti ad aderire a Vetrine Consapevoli. Un’azione semplice, ma importante, che può cambiare la vita a tante donne».

Vetrine Consapevoli è un messaggio che non si limita solo alle vetrine fisiche, ma corre anche sui social. Attraverso i propri canali social, infatti, i commercianti possono amplificare ulteriormente la diffusione della campagna di informazione.

Scattando foto o realizzando brevi video delle proprie vetrine allestite e condividendoli su Instagram e Facebook con gli hashtag #vetrineConsapevoli #endometriosi #apendometriosi, i partecipanti possono contribuire a creare una rete di consapevolezza sempre più ampia. Le immagini e i video pubblicati saranno ricondivisi sui canali ufficiali dell’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, che da oltre 20 anni si dedica alla sensibilizzazione e al supporto delle donne affette da questa malattia cronica. Vetrine Consapevoli rappresenta un’occasione unica per dare un contributo significativo alla lotta contro il ritardo diagnostico dell’endometriosi.

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!

L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 20 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.