Il 24 febbraio si celebra il World Bartender Day, una giornata che sta acquisendo sempre più importanza tra gli appassionati del mondo mixology. Non solo per coloro che apprezzano un cocktail fatto alla perfezione al bancone di un bar, ma anche per chi si cimenta in questa arte nella propria cucina, creando una miscela da gustarsi in compagnia tra le mura domestiche.

Oggi preparare un cocktail a casa propria è semplice: basta avere con sé gli strumenti giusti e, dopo un po’ di pratica, il drink riuscirà perfettamente! Inoltre, quale miglior occasione dell’avvicinarsi della primavera per iniziare ad allenarsi nell’arte dei cocktail?

Il World Bartender Day è quindi l’occasione ideale per collezionare l’occorrente: su Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, è possibile trovare gli strumenti necessari. Ma quali sono gli ingredienti per un cocktail perfetto?

Secondo gli esperti, oltre l’ingegno creativo e la capacità di miscelazione, il segreto sta negli utensili che si utilizzano: ci sono infatti alcuni oggetti che non possono mancare nelle case di coloro che desiderano cimentarsi in questa arte. Primo tra tutti lo shaker che, come suggerito dal nome, serve per preparare i cocktail shakerati. Importante anche il misurino (chiamato in gergo “jigger”), soprattutto per chi è alle prime armi. Per sentirsi proprio come un barman, non può inoltre mancare il bar spoon, il tipico cucchiaio dal manico lungo utilizzato per miscelare i drink e mescolare il ghiaccio velocemente.

Una volta raccolti gli strumenti necessari, bisogna scegliere quali drink si vogliono preparare: un libro di ricette per i cocktail può essere un ottimo alleato, non solo per i principianti, ma anche per coloro che vorrebbero assaggiare qualcosa di nuovo.

Per tutti coloro che si sono già avventurati nel mondo mixology ma non si sono appassionati, il World Bartender Day è l’occasione perfetta per dare una seconda vita a quello shaker da cocktail comprato d’impulso, ma usato solo un paio di volte, mettendolo in vendita su Wallapop. Questo oggetto dimenticato potrebbe finire tra le mani di chi farà della realizzazione dei cocktail la propria passione più grande!