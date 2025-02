Ascolti Sanremo: chi li ha incrementati di più?

Olly vince Sanremo davanti a Lucio Corsi e Brunori SAS, a completare un podio di sorprese con esclusioni eccellenti, da Giorgia ad Achille Lauro. Ma al di là della vittoria finale, chi ha maggiormente beneficiato dalla partecipazione a Sanremo?

Lo ha indagato Maiora Solutions, società specializzata nello sviluppo di soluzioni di AI e sistemi di analisi sui prezzi di prodotti e servizi sul mercato, attraverso l’analisi dei dati sugli ascoltatori mensili dei 29 artisti in gara, sulla piattaforma Spotify.

L’obiettivo è stato stabilire i trend di ascolto per ogni partecipante, valutandone le curve, e capire chi è uscito ugualmente “vincitore” dalla kermesse musicale, al di là della classifica.

Elaborando i dati Spotify con il proprio software di AI, Maiora Solutions ha quantificato il numero degli ascoltatori mensili sulla piattaforma delle cantanti e dei cantanti, aggiornandoli settimana dopo settimana, dal giorno in cui sono stati annunciati gli artisti in gara al Festival alla serata finale della kermesse.

Maiora Solutions ha quindi valutato l’andamento dei trend di ascolto, dall’annuncio delle canzoni in gara, lo scorso 1° dicembre 2024, al giorno dopo la finale del Festival.

I risultati dell’indagine

Una premessa: la partecipazione al Festival ha cambiato le carte in tavola per tutti gli artisti in gara.

Infatti, se dal giorno dell’annuncio delle cantanti e dei cantanti, lo scorso 1° dicembre, all’inizio del Festival diversi artisti hanno visto scendere la propria curva di ascolto, alla fine della kermesse ogni partecipante ha visto aumentare il proprio numero di ascoltatori mensili rispetto due mesi fa.

Nel dettaglio, alla fine del Festival di Sanremo gli artisti che hanno maggiormente incrementato i propri ascolti dal 1° dicembre sono:

Simone Cristicchi, +1394,5% – da 110.091 a 1.645.403 ascoltatori mensili

Lucio Corsi, +1314,4% – da 124.032 a 1.754.304 ascoltatori mensili

Serena Brancale, +872% – da 113.819 a 1.106.311 ascoltatori mensili

Joan Thiele, +473,5% – da 205.133 a 1.176.565 ascoltatori mensili

Marcella Bella, + 335,8% – da 224.917 a 980.241 ascoltatori mensili

Per Cristicchi e Corsi i dati di ascolto aumentano addirittura di 10 volte rispetto a dicembre e sono gli artisti che più hanno beneficiato della partecipazione a Sanremo.

Il vincitore Olly ha incrementato del 30,6% i propri ascolti, partendo dai 3.329.094 ascoltatori mensili del 1° dicembre ai 4.349.280 registrati dopo la finale.

Tra le sorprese, Achille Lauro e Tony Effe che sono gli artisti meno cresciuti, in termini di ascolti, in questi mesi: per entrambi l’incremento è stato pari al +14%.

Ma le stesse performance, in positivo, di Joan Thiele e Marcella Bella sono sicuramente degne di nota.

In valore assoluto, interessante notare che la classifica Top5 delle cantanti e dei cantanti più ascoltati è rimasta pressoché la stessa, dal giorno dell’annuncio alla finale del Festival.

In particolare, i più ascoltati al 1° dicembre sono:

Tony Effe, 4.456.896 ascoltatori mensili

Rose Villain, 3.762.732 ascoltatori mensili

Olly, 3.329.094 ascoltatori mensili

Elodie, 3.335.585 ascoltatori mensili

Achille Lauro, 3.203.428 ascoltatori mensili

Dopo la kermesse gli artisti in assoluto più ascoltati:

Tony Effe, 5.080.771 ascoltatori mensili

Rose Villain, 4.790.957 ascoltatori mensili

Fedez, 4.374.516 ascoltatori mensili

Olly, 4.349.280 ascoltatori mensili

Elodie, 4.163.469 ascoltatori mensili

Se quindi Tony Effe è l’artista che ha meno incrementato i propri ascolti è però anche il cantante in assoluto più ascoltato su Spotify, l’unico a superare i 5 milioni di ascoltatori mensili. Rose Villain, Olly e Elodierappresentano solide conferme, con Fedez che in due mesi passa da 2.782.793 ascoltatori mensili a 4.374.516 (+57,2%) e, come Simone Cristicchi e Lucio Corsi, trae beneficio dalla partecipazione al festival.