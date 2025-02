Gli occhiali come magici strumenti di seduzione? Basta quella forma un po’ all’insù e il gioco è fatto. Non serve fare le fusa, lo stile a gatta seduce senza se e senza ma, ammiccante come non mai. Da sfoggiare senza remore per chi si sente diva in libera uscita. Controindicazioni? Evitare i posti affollati, per non dover firmare autografi!

Ecco le proposte di Immagine98