Le stelle del tango argentino a Pescara

Nuovo straordinario evento presso la casa de tango di Pescara, i prossimi sabato 29 e domenica 30 marzo, l’incontro tra due stelle assolute del tango argentino nel mondo, il mitico Pablo Veron, definito «i piedi di Dio» e il pianista Fabrizio Mocata, orgoglio italiano universalmente riconosciuto, considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del Tango grazie alla sua abilità di combinare l’autenticità, il virtuosismo classico e la raffinata influenza del jazz, in una full immersion di musica e danza, alta formazione e convivialità.

L’evento è prodotto da Avalon progetto tango, i Luoghi dell’Anima e cu_i comunicazione umanistica integrata in collaborazione con il Gruppo Fabbrini Pianoforti e la Gotan Academy di Alessandro Parascandalo.

Il programma prevede, sabato 29 marzo, dalle ore 16.30 alle 19.30, alta formazione di Musicalità con Pablo Veron e Fabrizio Mocata (pianoforte), in collaborazione con Zuleika Fusco e Mariano Navone (bandoneon, clarinetto), una masterclass aperta ai ballerini che vogliono approfondire le possibilità interpretative e gli autori noti del tango. La classe è aperta anche a un numero chiuso di musicisti e appassionati che potranno partecipare in qualità di auditori, se non possono cimentarsi con la danza. Dalle ore 20.30, milonga con selezione musicale a cura di Mariano Navone ed esecuzione dal vivo di Fabrizio Mocata al pianoforte e Mariano Navone al bandoneon.

Domenica 30 marzo, dalle 11.30 brunch tanguero, con selezione musicale a cura di Mariano Navone e, dalle 16.00 alle 19.00, stage di tango con Pablo Veron e Zuleika Fusco. Con più di trentacinque anni di esperienza nel Tango e una ancor più lunga esperienza nella pratica di diverse discipline del movimento, Pablo Veron viene a proporci un workshop unico nel suo genere. Dalla comprensione della postura e della mobilità, alla comunicazione di coppia e alla flessibilità dell’abbraccio, alle dinamiche e alle possibilità di improvvisazione.

L’evento è stato organizzato grazie alla partecipazione dei Partner pizzeria Giampiero al 58/1, Astro Dental, CONAD Pescara Colli, Le stanze di Bruno B&B e Feelings Jewels che la produzione ringrazia vivamente.

Le attività si svolgeranno presso la Casa de Tango de i Luoghi dell’Anima in via di sotto 120/8 Pescara. Per ogni informazione relative a modalità di partecipazione, programma, costi, strutture convenzionate, è possibile consultare il sito web al seguente short link https://lc.cx/G4lQdh e chiamare il 338 8008599