Proteggersi dal papillomavirus con la vaccinazione

“Fate un regalo ai vostri partner: ricordategli che c’è la possibilità di proteggersi dal papillomavirus grazie alla vaccinazione”. Nel giorno in cui si festeggia San Valentino i medici di Roma, nella persona del vicepresidente dell’Ordine, Stefano De Lillo, lanciano un appello ai giovani Oggi è l’occasione per sensibilizzare donne, ragazze, uomini e ragazzi per la vaccinazione contro l’Hpv, un virus a trasmissione soprattutto di carattere sessuale. La vaccinazione è gratuita per tutte le ragazze e i ragazzi a partire dal compimento dell’undicesimo anno d’età, ma possono farla tutti. È uno strumento di prevenzione importantissimo che abbiamo a disposizione e che, oltre a prevenire l’infezione dal papillomavirus (che ricordo può riguardare entrambi i sessi), previene anche i condilomi (piccole escrescenze benigne che compaiono prevalentemente a livello degli organi genitali esterni, intorno all’ano, nella bocca e nella gola, ndr) e soprattutto previene dei tumori della sfera genitale, la cui mortalità si potrebbe azzerare con il vaccino. Per questo dico che ricordare al proprio innamorato la possibilità di fare prevenzione è un regalo utile”.

Gli ultimi dati, intanto, parlano di 2,2 milioni di giovani non protetti contro il papillomavirus. “Questo è un peccato- commenta ancora De Lillo alla Dire- le donne fanno maggiore prevenzione e si sottopongono spesso al pap test, proprio per vedere se c’è un’infezione in atto, soprattutto da papillomavirus. Ma il problema si potrebbe eliminare all’origine, se anche gli uomini facessero test e soprattutto si vaccinassero”.

Mentre poi le donne sono solite andare dal ginecologo, gli uomini arrivano tardi (solo intorno ai 50 anni di età) a fare la prima visita dall’andrologo. Gli uomini tendenzialmente si rivolgono ad uno specialista quando riscontrano un problema- conferma il vicepresidente dell’Omceo Roma- penso all’ipertrofia prostatica, che si presenta dopo i 50 anni, mentre invece sarebbe opportuno fare una prevenzione adeguata, anche per prevenire disturbi di vario tipo legati alla sfera sessuale, penso al varicocele, la più frequente causa di sterilità maschile. Questa patologia, se diagnosticata in tempo, può essere facilmente prevenuta. Per questo invito gli uomini a fare controlli, altrimenti può capitare che le coppie possano avere problemi con la procreazione”.