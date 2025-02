Italiani sempre più innamorati dei felini

Indipendenti, misteriosi e affascinanti, i gatti sono tra gli animali domestici più amati al mondo, tanto da meritare una giornata dedicata interamente a loro.

Il 17 febbraio, infatti, si celebra in Italia la Giornata Nazionale del Gatto, una ricorrenza nata nel 1990 e scelta per il suo particolare legame con la natura e il simbolismo di questi affascinanti felini.

Febbraio è il mese dell’Acquario, segno zodiacale associato agli spiriti liberi e anticonformisti, proprio come sono i gatti. La data del 17, poi, richiama un’antica credenza legata alla numerologia: nell’anagramma della sua versione romana, XVII, si può leggere la parola latina VIXI, ovvero “ho vissuto”, un riferimento che richiama la leggendaria capacità del gatto di rinascere più volte grazie alle sue sette vite.

Per celebrare questa ricorrenza, Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha analizzato le tendenze di ricerca relative ai prodotti per gatti, registrando un vero e proprio boom di interesse: da settembre 2024 le ricerche per gli amici a quattro zampe (alimenti per cani e gatti, articoli veterinari e accessori) sono in costante crescita rispetto allo scorso anno, con un +107% a dicembre 2024 e +106% a gennaio 2025.

Gatti battono cani: 8 accessori su 10 nella top list sono per i felini

I dati di Trovaprezzi.it rivelano che, nella classifica degli accessori per cani e gatti più cercati online nel 2024, 8 su 10 sono destinati ai gatti, con le lettiere in testa.

Al primo posto spiccano le lettiere autopulenti, seguite dalle sabbie in silicio e dalle varianti ecologiche, segno di un crescente interesse verso soluzioni pratiche, igieniche e sostenibili.

Anche le cucce da esterno registrano un volume significativo di ricerche, sintomo dell’attenzione crescente verso il benessere dei gatti che vivono all’aperto.

A livello di alimentazione, il prodotto più cercato in assoluto è la confezione di crocchette da 20 kg, a dimostrazione di come molti proprietari acquistino scorte per ottimizzare costi e ridurre la frequenza degli acquisti.

Questi dati delineano un trend chiaro, dove i gatti sono sempre più parte integrante delle famiglie italiane e i loro bisogni vengono soddisfatti con soluzioni pratiche ma anche di qualità.

L’identikit

L’identikit degli amanti degli amici a 4 zampe su Trovaprezzi.it evidenzia una prevalenza femminile: il 62% delle ricerche è effettuato da donne, mentre gli uomini rappresentano il 38%.

La fascia d’età più attiva è quella tra i 45 e i 54 anni (24%), seguita dai 35-44enni (23%) e dai 25-34enni (22%), dimostrando come l’amore per gli animali attraversi diverse generazioni.

Analizzando la distribuzione geografica delle ricerche, la Lombardia si conferma la regione più animalista d’Italia, con il 33% del totale delle ricerche per prodotti dedicati agli amici pelosi. Seguono il Lazio (16%), l’Emilia-Romagna (7%) e un gruppo di regioni con percentuali simili, tra cui Toscana, Piemonte, Veneto e Campania (tutte al 6%).

“I dati rivelano un quadro molto interessante sul rapporto tra gli italiani e i loro amici felini. Il notevole incremento delle ricerche per prodotti dedicati agli animali domestici, con un’impennata tra fine 2024 e inizio 2025, testimonia come i gatti stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nelle famiglie italiane. Questo trend riflette non solo un crescente attaccamento emotivo, ma anche una maggiore consapevolezza delle esigenze specifiche dei nostri amici felini, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla praticità delle soluzioni scelte.” Conclude Dario Rigamonti, CEO di 7Pixel S.r.l.