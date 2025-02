Il 42% degli italiani dorme meno di sei ore per notte. È questo il dato che emerge da una ricerca globale sul sonno di IKEA, secondo cui quasi 1 italiano su 2 dormirebbe meno delle canoniche ore necessarie per un riposo rigenerante. La vera sfida si gioca quando ci si corica: in media si trascorrono otto ore nel letto, ma quelle effettivamente dedicate al sonno sono molto meno.

IKEA, da sempre, desidera creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone e ha deciso di riaccendere i riflettori sull’importanza di un buon sonno che, secondo l’ultimo Life at Home Report – la ricerca con cui IKEA indaga ogni anno l’evoluzione della vita in casa – per il 55% degli intervistati è l’attività condotta tra le mura domestiche più importante per sentirsi meglio.

Dalla nuova ricerca commissionata da IKEA emerge che il 70% degli italiani considera il momento del riposo come uno dei piaceri assoluti della vita, un dato che conferma l’importanza del buon sonno non solo come bisogno primario, ma anche come vero e proprio attimo speciale che influisce sulla qualità della vita quotidiana. Per molti, però, il buon riposo non avviene solo di notte: quasi 3 italiani su 5 si concedono qualche ora di sonno anche durante il giorno, seppur solo 1 su 5 la vive come una regolare abitudine. E per dormire bene, si sa, “nessun letto è come il proprio”. Il 26% degli italiani, infatti, se potesse scegliere un qualunque posto in cui dormire nel mondo, preferirebbe comunque farlo nella propria camera.

Ma ad influire positivamente sul buon riposo concorrono diversi elementi, tra cui un’atmosfera di calma (16%) e un letto accogliente (9%), a riprova che l’ambiente circostante è una componente essenziale per riposare come si deve.

L’organizzazione è un must have per molti

Se da un lato ci sono opinioni diverse su come dovrebbe essere la perfetta camera da letto, c’è un elemento su cui la maggior parte degli italiani si trova d’accordo: l’organizzazione. Il 60% crede infatti che questa sia fondamentale per dormire bene. Un ambiente ordinato e funzionale riduce il disordine visivo e mentale, creando una sensazione di calma e relax che favorisce un sonno più riposante. Lo sa bene IKEA, che ha incluso questo aspetto tra i sei elementi essenziali del buon dormire [1] e, oltre ad offrire una consulenza specializzata per organizzare tutti gli ambienti di casa, ha ampliato la sua offerta con il servizio di Professional Organizer – già disponibile su IKEA.it – grazie al quale chiunque può ricevere consigli personalizzati per riorganizzare l’armadio e, di conseguenza, migliorare la qualità del sonno.

Nel mondo dei sogni tra letture, tisane e suoni naturali

Tra le pratiche e i rituali più diffusi prima di andare a dormire primeggia la lettura (20%), seguita dal bere una tisana o una bevanda calda (14%) e indossare le calze (8%). Inoltre, 1 italiano su 2 sarebbe solito tenere oggetti vicino al letto: oltre ai libri, quaderni per annotare i propri sogni o per meditare sulla giornata appena trascorsa, seguiti da peluche e ricordi di infanzia. Tutti segni che indicano come le persone cerchino di creare un’atmosfera di relax per avvicinarsi al momento del riposo nel miglior modo, con escamotage semplici, confortanti e strettamente personali. Da 4 italiani su 10, infatti, questi momenti non vengono condivisi con altri membri della famiglia.

Alcune persone, invece, trovano aiuto nella tecnologia, con ben il 48% che ricorre a dispositivi tech per monitorare il sonno, tra nuovi device ed app specifiche. Tuttavia, il 42% dei rispondenti non è pienamente convinto che questi accessori siano precisi, e resta scettico sul loro funzionamento. Mentre il 52% degli italiani cerca di addormentarsi sfruttando l’uso di suoni e melodie calmanti, vedendo la tecnologia come alleata per creare un’atmosfera piacevole e conciliante. Tra i rumori più ascoltati le onde del mare (27%) e il suono della pioggia (26%), ma non manca anche chi (il 26%) preferisce l’assoluto silenzio.

Ed è proprio per soddisfare questa molteplicità di esigenze che IKEA continua ad impegnarsi per innovare i prodotti e le soluzioni per il sonno, risultato di anni di ricerca e di test approfonditi che permettono al brand di incontrare le richieste più disparate in tema di riposo, offrendo prodotti di qualità a un prezzo accessibile.

E proprio per sensibilizzare ulteriormente le persone sul tema del buon riposo, IKEA ha realizzato un’installazione speciale nel cuore di Milano, in Largo La Foppa (presente fino al 23 febbraio). L’opera mette a confronto due camere da letto: una in completo disordine, con il claim “Nel disordine si perde anche il sonno”, e una perfettamente organizzata, accompagnata dal messaggio “Una camera in ordine regala sonni tranquilli”.