Il fai-da-te accomuna sempre più italiani

Sembra che il fai-da-te stia diventando una passione che accomuna sempre più italiani: è evidente da un report[1] di Google che analizza le ricerche degli abitanti della penisola sul motore di ricerca. Nel 2024, per gli italiani l’arte del do-it-yourself si è dimostrata uno degli hobby più praticati, perfetto per dar sfogo alla creatività anche senza fare grossi investimenti economici.

Per coloro che desiderano cimentarsi nell’arte del DIY, l’alleato perfetto è Wallapop – piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile. Sulla piattaforma si possono infatti trovare numerosi prodotti e materiali necessari per la creazione di oggetti realizzati a mano. Ma quali sono le opere fai-da-te più gettonate tra gli italiani?

CANDELE FATTE IN CASA

Sembrano essere le preferite in assoluto dagli italiani: su Wallapop è possibile trovare il kit con tutto il necessario per realizzarle (casseruola per sciogliere la cera, supporto per lo stoppino…), ideale per chi è alle prime armi e sta cercando l’occorrente per iniziare a realizzare candele profumate.

BORSA ALL’UNCINETTO

Per gli amanti del fashion e di oggetti unici da indossare, l’uncinetto può essere un passatempo divertente e creativo con cui si possono realizzare numerosi indumenti, dai cappelli alle maglie. Tra i preferiti degli italiani, ci sono le borse.

Rispetto ad altri hobby richiede più tempo per imparare la tecnica giusta: coloro che desiderano mettersi alla prova devono innanzitutto armarsi di ferri da uncinetto e gomitoli colorati.

VASI IN CEMENTO

Con le proprie mani si possono creare anche accessori unici per decorare casa. Ne sono un esempio i vasi in cemento, oggetti per cui gli italiani hanno manifestato un certo interesse. Per colorarli secondo il proprio gusto non possono mancare i pennelli e i colori acrilici.

Nel vasto catalogo di Wallapop è possibile trovare tutto il necessario per cimentarsi nell’hobby del fai-da-te: utilizzando la piattaforma per vendere oggetti inutilizzati, è inoltre possibile avere un guadagno extra da poter investire proprio in questo hobby.

Se invece si capisce che il DIY non è nelle proprie corde… la piattaforma è anche il luogo ideale per rimettere in vendita oggetti e accessori che non si utilizzano più, consegnandoli nelle mani di coloro che potranno realizzare qualcosa di unico!

* * *

[1] Fonte: Un anno di ricerche (2024), Google