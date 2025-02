II 94% degli italiani considera l’animale da compagnia un membro della famiglia

Santévet la principale compagnia assicurativa francese per la salute degli animali, ha pubblicato i risultati dello studio sulle abitudini delle famiglie italiane con animali domestici, da cui emerge che il 67% degli italiani non potrebbe avere una relazione con qualcuno che non ama gli animali o, in altre parole, preferirebbe avere una relazione con una persona amante degli animali.

L’affetto e il calore familiare sono valori fondamentali per gli italiani e gli animali domestici sono parte integrante della casa. Oltre a fornire compagnia, gli animali domestici sono un ponte naturale per entrare in contatto con persone che condividono la loro passione per la vita e il benessere degli animali. Durante le passeggiate, gli eventi o/i social network, la presenza di questi compagni a quattro zampe facilita le interazioni naturali e spontanee.

L’ indagine, inoltre, indica che gli animali domestici non solo sono compagni di vita, ma che influenzano le decisioni di vita delle loro famiglie, che danno priorità al loro benessere e rinuncerebbero a tutto per loro.

Secondo i risultati, il 31% degli italiani con cani e/o gatti cambierebbe partner per soddisfare meglio le esigenze dei propri animali.

Lo studio dimostra come gli animali domestici abbiano assunto un ruolo fondamentale nelle famiglie italiane: il 94% degli italiani li considera membri fondamentali della famiglia. Inoltre, il legame che si crea con loro è così significativo che il 43% considera il proprio cane e/o gatto come il proprio migliore amico e il 36% come un figlio.

IL VERO AMORE DEGLI ITALIANI:

Questo forte legame tra le persone e i loro animali domestici si riflette anche nella loro convivenza quotidiana. Il 72% degli italiani ammette che modificherebbe le proprie attività di svago per soddisfare al meglio le esigenze dei propri cani e/o gatti. Inoltre, li tiene in considerazione anche in altre decisioni di vita: il 29% egli italiani cambierebbe lavoro per i propri animali e il 42% sarebbe disposto a cambiare casa per offrire un ambiente migliore ai propri compagni.

E non si dimenticano di loro al calar della sera: oltre il 28% delle famiglie ha dichiarato di far dormire il proprio animale domestico con loro a letto e il 19% di farlo dormire in camera da letto.