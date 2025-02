Accesso più semplice ai fondi aziendali come incremento alla produttività

Il 40% dei dipendenti ritiene che un accesso più semplice ai fondi aziendali potrebbe incrementare significativamente la propria produttività, mentre il 26% pensa che un accesso più immediato ai budget potrebbe rappresentare un’opportunità per proporre nuove idee e favorire l’agilità aziendale. Più in generale, un dipendente su 4 prevede un miglioramento della soddisfazione lavorativa grazie a processi finanziari più snelli e trasparenti.

Un aspetto su cui c’è margine di miglioramento riguarda il processo di approvazione delle spese: mentre il 20% dei lavoratori evidenzia la possibilità di semplificare e velocizzare questa fase, il 16% riconosce come una gestione più rapida dei fondi potrebbe contribuire a non perdere opportunità di business.

Infine, ben il 93% dei dipendenti sente di avere la fiducia del team finance nella gestione dei fondi aziendali. Tuttavia, oltre la metà (54%) ha esplorato soluzioni alternative per accedere ai fondi così da velocizzare i processi, mentre il 14% ha scelto di utilizzare risorse proprie per superare eventuali ostacoli burocratici. Questi dati dimostrano che un approccio più agile e trasparente nella gestione delle spese aziendali non solo semplificherebbe i processi, ma favorirebbe anche una cultura aziendale più collaborativa e orientata all’innovazione.

Il ruolo della Legge di Bilancio 2025. L’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 rappresenta un ulteriore stimolo per le aziende a rivedere i propri processi nell’ambito delle spese tracciabili. L’obbligo di utilizzare pagamenti elettronici per garantire la deducibilità delle spese e la necessità di tracciare il flusso di denaro tra l’azienda e il fornitore spingono verso una gestione finanziaria più rigorosa e trasparente.

“Questi dati ci offrono una chiara direzione per il futuro. – ha commentato Gianluca Salpietro, Head of Sales di Soldo in Italia – Facilitare l’accesso ai fondi aziendali non è solo una questione di efficienza operativa, ma anche un’opportunità strategica per liberare risorse, migliorare la produttività e stimolare l’innovazione. Con l’adozione di strumenti digitali e processi semplificati, le aziende possono affrontare le sfide normative e cogliere nuove opportunità di crescita”.

Il team finance sta vivendo un’evoluzione senza precedenti: da semplice funzione amministrativa a vero e proprio motore di crescita per l’azienda. Oggi ha l’opportunità di trasformarsi in un catalizzatore dell’innovazione, contribuendo in modo strategico alla competitività del business, ma ha ancora delle sfide interne da vincere per far decollare ulteriormente il suo potenziale innovativo.

Secondo i dati del nuovo report di Soldo – la soluzione per la gestione proattiva delle spese aziendali – le opinioni dei dipendenti sul reparto finance riflettono proprio questa complessità: il 29% dei dipendenti lo considera efficace e ben strutturato, ma il 19% lo percepisce come eccessivamente burocratico e il 18% trova difficile comunicare con esso.

Soldo e Censuswide hanno chiesto a oltre 2.000 dipendenti in Italia e UK come poter migliorare ulteriormente questo rapporto e ne sono emersi dati molto interessanti.