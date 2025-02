San Valentino_indagine idealo: dall’erotismo agli hobby, il regalo perfetto svela il duplice volto dell’amore

In arrivo la giornata più romantica dell’anno – San Valentino – un momento speciale da trascorrere insieme alle persone più care, per celebrare l’amore, in tutte le sue sfaccettature. Se è vero che l’affetto si dimostra ogni giorno, è altrettanto innegabile che a volte basta davvero poco per stupire il proprio partner e che un piccolo regalo, è sempre apprezzato.

Lo conferma idealo – portale internazionale leader europeo nella comparazione prezzi – che ha indagato le intenzioni d’acquisto online proprio nelle settimane che accompagnano alla ricorrenza svelando quali sono i cadeaux più gettonati in vista del giorno più romantico dell’anno, non solo in Italia, ma anche negli altri paesi Europei – tra analogie e differenze.

Non i soliti fiori e cioccolatini, o meglio, non solo, dall’analisi di idealo emerge chiaramente che quest’anno a far breccia nel cuore della propria metà sono i regali più intimi e ponderati.

Analizzando le intenzioni d’acquisto a ridosso della ricorrenza[2], idealo svela una crescita di interesse per alcune categorie legate alle passioni personali: per chi ama la musica spopolano le Chitarre Acustiche (+60,5%) e i Vinili (+27%) così come, per gli appassionati del collezionismo, l’interesse si orienta verso Funko (+22%) e Modellini in scala (+13%).

Nella classifica dei regali più in voga, tuttavia, guida l’universo sport – dal calcio al tennis, due delle discipline più calde di quest’ultimo periodo, tra big match e grandi vittore: dal 20 al 26 gennaio 2025 – rispetto alla settimana precedente – le intenzioni d’acquisto per Magliette da calcio e Scarpe da calcio sono cresciute infatti rispettivamente del +32% e +18% – seguite da quelle per Racchette da tennis (+27%) e Racchette da padel (+16%). In aumento anche le ricerche online per Occhiali da sole sportivi (+43%) e Scarpe da ginnastica (+19,5%).

Il lato tenero dell’amore, quello racchiuso nei piccoli momenti da condividere insieme, trova spazio anche nella lista dei cadeaux per San Valentino, con un incremento di interesse del +66,5% per Giochi di società e del +12,5% per i Puzzle, la scelta perfetta per un romantico e intimo tête-à-tête casalingo.

Tuttavia, quale occasione migliore della festa degli innamorati per un regalo decisamente piccante? I dati del portale confermano un 14 febbraio bollente, con una crescita delle intenzioni d’acquisto del +21,5% per i Sex Toy da uomini. Ma al piccante si aggiunge anche il relax, con un aumento del +26% per i Massaggiatori.

E come si declina il romanticismo in Europa?

Se i regali prediletti dagli italiani rispecchiano il duplice volto dell’amore – dall’erotismo alle passioni personali – tendenze differenti sembrano prevalere negli altri mercati europei, con preferenze più marcate per regali evergreen orientati a moda, beauty e food.

In Regno Unito, ad esempio, a ridosso della ricorrenza[3] crescono le intenzioni d’acquisto per Borse (+60%), Mascara (+40%) e Profumi Unisex (+34,5%) prediligendo regali più classici, ma mai noiosi, si sa che a una borsa non si rinuncia mai! Anche in Spagna, in cima alla classifica dei cadeaux più in voga, troviamo due grandi protagonisti di questa festa: il Vino (+27%) e il Rossetto (+15%) per una serata di brindisi e baci.

L’universo nerd guida invece gli acquisti online per il San Valentino di Austria e Germania dove cresce l’interesse per le Carte da gioco, rispettivamente del + 87,5% e del +38%, insieme ad un’idea regalo tanto originale quanto gradita: la Macchina per il caffè, le cui intenzioni di acquisto sono aumentate del +53% in Germania (a cialde) e del +30,5% in Austria (lungo). Una crescita, quest’ultima, che trova riscontro anche nel mercato italiano, con un incremento del + 30% per la categoria del Caffè.

Infine, in Francia, sembra prevalere l’amore per il Food & Beverage, complice il desiderio di conquistare il partner con una deliziosa dichiarazione: idealo segnala una crescita di intenzioni d’acquisto del + 57% per Macchine per crepes e del + 33% per le Teiere elettriche, un abbinamento perfetto per una dolce merenda da condividere.

* * *

[1] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano. Periodo: 20-26 gennaio 2025 vs 13-19 gennaio 2025.

3 idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale. Periodo: 20-26 gennaio 2025 vs 13-19 gennaio 2025. Paesi: Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria.