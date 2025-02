Il Treno del Ricordo percorre ROTTA 230°

Il Treno del Ricordo, voluto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ricordare la tragedia degli istriani, fiumani e dalmati italiani che abbandonarono le terre natie all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale, quest’anno concluderà il suo viaggio a Sassari il 24 e 25 febbraio.

La scelta di Sassari è legata alla nutrita presenza di esuli giuliano dalmati nella vicina Cittadina di Fertilia, divenuta in questi ultimi anni emblema di rinascita e inclusione anche grazie all’importante lavoro che è stato svolto dall’Associazione Egea, in particolare con il viaggio raccontato dal Film ROTTA 230° – Ritorno alla Terra dei Padri, prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli per Time Multimedia, presentato durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia e recentemente trasmesso sulle reti RAI in Italia e nel Mondo.

Il convoglio del Treno del Ricordo, all’interno del quale è stata allestita una mostra che parla proprio dell’esodo e che all’interno vede esposta la fotografia della Bambina con la Valigia di cui il Museo di Fertilia custodisce una copia originale, si è dovuto fermare infatti a Sassari poiché il tratto ferroviario per Alghero non è percorribile dal Treno messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato.

Al termine della cerimonia ufficiale di inaugurazione della mostra itinerante, che si terrà la mattina del 24 febbraio presso la stazione di Sassari, che darà il via alle visite della mostra allestita all’interno dei vagoni, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha la responsabilità della Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, ha annunciato che farà visita a Fertilia, per rendere omaggio alla comunità e per visitare l’Ecomuseo Egea, luogo nel quale sono custoditi i ricordi di tante famiglie che hanno dovuto cercare una nuova casa in questo lembo di Sardegna nord occidentale.

L’arrivo del Treno del Ricordo e la visita del Ministro Abodi seguono di pochi giorni le celebrazioni del Giorno del Ricordo che si terranno il 10 febbraio al Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella, alle quali quest’anno parteciperanno anche il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, Giulio Marongiu, comandante dell’imbarcazione Klizia, Igor Biddau, regista del film ROTTA 230° e Mauro Manca, Presidente del Comitato Provinciale A.N.V.G.D. di Sassari e direttore del Museo. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai 1.

Ma il calendario degli appuntamenti è molto più ampio.

L’ 8 febbraio, alle ore 18.30 è andato in onda su Rai News una puntata della trasmissione Spotlight, in cui si è parlato del Museo Egea di Fertilia e dell’imbarcazione Klizia (con repliche nelle giornate del 9 e del 10 febbraio), mentre il 9 febbraio, alle ore 8.50 ed in replica alle 20.20, nell’ambito della trasmissione Scritto, Detto, Letto, è andato in onda su Rai Storia, una intervista a Mauro Manca, autore del libro Rotta 230° Ritorno alla Terra dei Padri – Diario di Bordo.

Sono state inoltre previste numerose proiezioni del film Rotta 230° Ritorno alla Terra dei Padri in diverse città italiane, accompagnate da regista e cast: Asti il 9 febbraio, Treviso il 10 , Mestre l’11 e Lucca e Udine il 12 febbraio.

Fertilia dimostra sempre più la sua vitalità e la sua capacità di far conoscere la sua storia, fatta di tante diverse esperienze umane che si sono mescolate, per uno scherzo del destino e che hanno saputo dar vita ad un esempio unico di inclusione e integrazione che mai, fino ad oggi, ha conosciuto momenti di conflitto.