Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – ha rimosso più di 5500 kg di rifiuti dall’ambiente

Alla chiusura della terza edizione dell’Operazione Paladini del Territorio, l’iniziativa promossa da Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente –, nata dalla volontà del mondo venatorio di contribuire attivamente alla tutela del territorio e al supporto della propria comunità locale d’appartenenza. Nelle Marche, le diverse iniziative organizzate dalle associazioni venatorie che hanno risposto all’appello di UNA hanno coinvolto oltre 200 partecipanti, tra cacciatori e cittadini, donando un totale di oltre 3000 ore e contribuendo alla rimozione di più di 5500 kg di rifiuti dall’ambiente.

Un importante contributo è arrivato dai Paladini del Territorio della sezione comunale FIDC di Ferentillo (TR), che si sono dedicati alla pulizia delle zone boschive dei comuni di Montefranco, Arrone e Ferentillo, raccogliendo oltre 3000 kg di rifiuti. Anche in provincia di Macerata, i volontari FIDC di Civitanova Marche, Montelupone, Pollenza e Montecosaro si sono impegnati in attività di pulizia delle aree verdi e delle zone rurali, come l’azione di ripristino delle vasche di raccolta delle acque che ha visto impegnati i Paladini della sezione comunale FIDC di Macerata.

A livello nazionale la terza edizione dell’Operazione Paladini del Territorio ha visto il coinvolgimento di oltre 6000 volontari, coordinati da più di un centinaio di sezioni locali delle associazioni venatorie nazionali. Ognuno dei partecipanti ha donato in media 15 ore del proprio tempo, per un totale di più di 90.000 ore, contribuendo in modo significativo alla tutela del territorio, rimuovendo oltre 80 tonnellate di rifiuti dall’ambiente e generando benefici per gli oltre 6 milioni di cittadini che vivono nelle zone interessate.

Per il 2025, Fondazione UNA rinnova l’invito a prendere parte all’Operazione Paladini del Territorio, per la sua quarta edizione, riconfermando quel desiderio del mondo venatorio di contribuire attivamente alla preservazione e cura dell’ambiente che è stato il motore del progetto fin dalla sua nascita.

L’annuncio della quarta edizione porta con sé anche la novità dell’apertura del primo sportello del Paladino del Territorio, attivo sul sito di Fondazione UNA, attraverso il quale sarà possibile richiedere l’intervento dei volontari dove si dimostrerà necessario, suggellando in tal modo il legame tra il cacciatore e la sua comunità, il suo territorio d’appartenenza.

Si ringraziano tutte le associazioni locali che hanno preso parte all’Operazione Paladini del Territorio 2024:

Sez. comunale FIDC Montelupone

Sez. comunale FIDC Mercatino Conca e SQ 85 Monte Grimano Terme “Il Verro”

Sez. comunale FIDC Fano

Sez. comunale FIDC Ferentillo

Sez. comunale FIDC Macerata

Sez. comunale FIDC Civitanova Marche

Sez. comunale FIDC Pollenza

Sez. comunale FIDC Monte Urano

Sez. comunale FIDC Montecosaro

Sez. comunale Enalcaccia P.T. Loro Piceno