Giornata mondiale dei legumi, 10 giorni per celebrarli

Sono i nostri migliori alleati per scelte alimentari sostenibili: in occasione della Giornata mondiale dei legumi, che ricorre il 10 febbraio, anche quest’anno Slow Food Italia celebra le leguminose, la loro biodiversità e la straordinaria versatilità in cucina con la quarta edizione della campagna Aggiungi un legume a tavola!

Per dieci giorni, dal 7 al 16 febbraio, oltre 100 cuoche e cuochi dell’Alleanza Slow Food da tutta Italia invitano a scoprire i piatti a base di legumi nei loro locali, ma anche a replicarli in casa grazie al ricettario leguminoso, una raccolta di 20 ricette vegetali da ogni regione. Antipasti, primi piatti, minestre, burger e persino dolci, dai piatti tradizionali alle proposte più creative, il ricettario di Aggiungi un legume a tavola è lo strumento perfetto per esplorare la cucina vegetale direttamente dai cuochi della rete, e per saperne di più sui mille usi dei legumi e sulla loro biodiversità grazie agli approfondimenti dedicati.

Piccoli semi, grande (bio)diversità

Pulses: Bringing diversity to agrifood systems (“Legumi: portare la diversità nei sistemi agroalimentari”) è il tema scelto dalla Fao per il 2025 per evidenziare il ruolo cruciale che questi piccoli ma preziosi semi svolgono nella promozione di sistemi agroalimentari sostenibili, a partire dal suolo e fino ai piatti che portiamo in tavola.

Ceci, cicerchie, lenticchie, fagioli, piselli e affini sono dei veri e propri alleati del pianeta: grazie alla capacità di fissare l’azoto e di contribuire alla fertilità e alla biodiversità dei terreni, consentono di rendere questi ultimi più resilienti e di ridurre quindi l’utilizzo di fertilizzanti sintetici, incentivando l’uso di pratiche agricole sostenibili. La loro coltivazione ha inoltre un’impronta ambientale molto bassa in termini di consumo di acqua e di emissioni di gas serra.

Non si parla solo di diversità del suolo: come evidenzia la Fao, i legumi forniscono occupazione e mezzi di sussistenza a persone in tutto il mondo, in particolare alle donne e ai giovani che vivono nelle aree rurali. In questo senso le leguminose contribuiscono all’equità di genere, a sua volta essenziale per la sostenibilità dei sistemi agroalimentari.

E poi dal campo si passa alla tavola: ricchi di proteine, fibre e carboidrati complessi, i legumi sono un ingrediente fondamentale anche per il nostro benessere. Aumentare il loro consumo può apportare numerosi benefici per la salute, e inoltre è economicamente accessibile a tutte e tutti.

Un patto per un sistema alimentare più sostenibile

Da Nord a Sud Italia, i cuochi dell’Alleanza Slow Food ribadiscono, anche in questa occasione, l’importanza di intessere relazioni salde con la rete di produttori di piccola scala che coltivano rispettando il suolo e l’ambiente. Grazie al loro lavoro, oggi sopravvivono specie che rischiavano di scomparire per sempre, come gli oltre 40 Presìdi Slow Food dei legumi, semi identitari dei propri territori di cui riflettono caratteristiche e cultura, spesso protagonisti di ricette della tradizione le cui origini si perdono nel tempo. Chi li coltiva affronta oggi numerose sfide a partire da quella climatica, ma trova un valido alleato nella rete dei cuochi di Slow Food che, attraverso i propri piatti, valorizza e promuove anche un ingrediente apparentemente semplice come i legumi.

«Per cuoche e cuochi dell’Alleanza, la giornata mondiale dei legumi rappresenta l’opportunità di coinvolgere e attrarre il pubblico intorno a una loro importante peculiarità: portare la biodiversità nel piatto. Fare questo significa non solo contribuire ad ampliare l’orizzonte del gusto e riscoprire sapori che rischierebbero l’oblio ma soprattutto accompagnare i piatti attraverso storie vere e coinvolgenti che parlano di territorio, di eco-sistemi e persone che producono con amore e passione per la propria terra. I legumi sono un’importante alternativa alle proteine animali. Incentivare il consumo di questa risorsa è più che mai necessario per ridurre complessivamente il nostro impatto sul pianeta» dichiara Giacomo Miola, vicepresidente di Slow Food Italia.

Aggiungi un legume a tavola è una delle tante iniziative portate avanti da Slow Food negli anni per dare la giusta importanza ai legumi: scopri tutti i progetti della rete Slow Beans.

L’Alleanza Slow Food è una rete internazionale di oltre 1300 cuoche e cuochi che ogni giorno nelle loro cucine impiegano cibi buoni, puliti e giusti di chi produce con passione e rispetto per la biodiversità, la terra e gli animali. I cuochi si impegnano a segnalare i nomi dei produttori dai quali si riforniscono, per dare rilievo e visibilità al loro lavoro.

Il progetto dell’Alleanza Slow Food dei cuochi è sostenuto da Acqua S. Bernardo, Arix, Cuki, Paderno, Pastificio Di Martino e QBA.