Le false credenze popolari legate all’allenamento femminile

Una delle protagoniste delle tendenze fitness del 2025[1] è la salute delle donne: negli ultimi anni stiamo assistendo alla nascita di sempre più servizi dedicati al benessere femminile – dalla fertilità alla salute mentale – fino ad arrivare alla creazione di esercizi esclusivi che permettono allenamenti dedicati. Cresce così non solo la consapevolezza di determinate esigenze sanitarie, ma anche il bisogno di soddisfare necessità specifiche del corpo della donna. In questo periodo di evoluzione è quindi possibile cadere nella trappola di “credenze popolari” che si diffondono creando informazioni sbagliate. Per fare chiarezza all’interno di questo scenario, Aspresso Roma, il family-club della Capitale parte del Gruppo Aspria, ha coinvolto la Personal Trainer Serena Sideri per approfondire il tema dell’allenamento femminile.

“Non esistono delle regole definite per il workout femminile, l’allenamento dipende dalle esigenze di ognuna. In generale, consiglio di bilanciare diverse attività e di alternarle così da effettuare sessioni sempre differenti. Ad esempio, con le sportive che frequentano Aspresso Roma realizziamo spesso allenamenti in sala pesi, corsi che lavorano sulla postura (yoga e pilates), attività olistiche che portano beneficio a livello di stretching e corsi di circuito utili per potenziare il sistema cardiovascolare (come il functional training)” – commenta la trainer Serena Sideri – “Spesso parlando con le ragazze che seguo percepisco una costante paura nei confronti dell’allenamento: è molto facile trovare donne che credono di dover svolgere attività fisiche eccessive per il raggiungimento di determinati obiettivi, ma non è così”.

Quali sono i falsi miti legati al workout femminile?

NO LEG DAY PER LE DONNE: ALLENARE LE GAMBE LE RENDE TROPPO MUSCOLOSE

È credenza comune che le donne non dovrebbero allenare le gambe con sovraccarichi perché si rischiano infiammazioni e per evitare uno degli incubi più temuti: ottenere delle gambe troppo sviluppate.

Spiega Sideri che l’infiammazione durante l’allenamento è inevitabile: l’attività fisica porta un afflusso sanguigno ai muscoli coinvolti, che nel post-workout si traduce nel tipico indolenzimento muscolare. La Personal Trainer sfata anche il timore di uno sviluppo esagerato degli arti inferiori, spiegando che la donna non ha un profilo ormonale favorevole all’ingrandimento eccessivo del muscolo. Ciò significa che lavorare con i sovraccarichi consentirà il dimagrimento migliorando al tempo stesso la composizione corporea e il tono, rendendo la figura più armoniosa.

PER DIMAGRIRE, LE DONNE DEVONO FARE ORE DI CARDIO

Chilometri di corsa, lunghe sessioni sul tapis roulant e circuiti senza recuperi: sono davvero questi gli ingredienti per una perdita di peso efficace?

Sideri conferma che il cardio è un ottimo alleato per il sistema cardiovascolare, ma non bisogna esagerare pensando, così facendo, di dimagrire. Un’eccessiva attività aerobica potrebbe infatti portare al risultato opposto: il rilascio di una quantità esagerata di cortisolo durante questo allenamento è spesso tra i motivi che rallentano la perdita di peso.

GLI ADDOMINALI: IL SEGRETO PER UNA PANCIA PIATTA

Non esiste un allenamento specifico per ridurre il tessuto adiposo sulla zona addominale – è vero sia per le donne sia per gli uomini.

La Personal Trainer di Aspresso Roma evidenzia che sono diversi i fattori che contribuiscono al dimagrimento in questa zona, come un deficit calorico e l’allenamento con i pesi. Anche gli esercizi di core (addominali) sono importanti, ma non bisogna esagerare. Bastano pochi minuti all’interno del proprio programma fitness, da accompagnare a una dieta bilanciata e a un allenamento costante di tutto il corpo. In questo modo si riesce a costruire una buona parte di massa magra, di cui beneficerà anche la parete addominale.

“Il consiglio che mi sento di dare a tutte le donne che vogliono fare del benessere fisico una priorità è di abbandonare le paure legate al sollevamento pesi e di non affidarsi alle false credenze sul dimagrimento. Basta dare il giusto tempo alla progressione dei risultati cercando di mantenere costante il proprio allenamento. Farsi aiutare da un Personal Trainer, come gli esperti di Aspresso Roma, per intraprendere questa strada è la scelta migliore, senza però dimenticare l’ingrediente di maggior successo: la fiducia in sé stesse e nelle proprie potenzialità” conclude Serena Sideri.

[1] Fonte: Fitness trend 2025 individuati dal Gruppo Aspria, realtà europea che da 35 anni opera nell’ambito della gestione di wellness-sport club.