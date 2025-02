Risollevare il morale dopo il ghosting

San Valentino è la festa degli innamorati, ma non per tutti si tratta un momento romantico. Il ghosting, la brusca interruzione di una comunicazione senza spiegazioni, è ormai una delle dinamiche più comuni nelle relazioni moderne, alimentata dalle app di incontri e dai social media. Le persone che sperimentano il ghosting possono sentirsi confuse, frustrate e disorientate. Tuttavia, c’è un modo per trasformare questa delusione in un’opportunità di crescita personale.

In momenti come questi, in cui ci si può sentire sopraffatti dalle emozioni, l’arte e la creatività si rivelano strumenti potentissimi per affrontare le delusioni, superando la tristezza e riscoprendo la propria forza interiore. Secondo un recente sondaggio condotto da IKONO, rete di musei immersivi, il 28% delle persone ha dichiarato che le esperienze immersive aiutano a ritrovare la spensieratezza, mentre il 24% si sente particolarmente ispirato.

Le esperienze creative e multisensoriali, come quelle proposte da IKONO, sono un’opportunità per riconnettersi con le proprie emozioni, rilassarsi, creare nuovi ricordi positivi e condividere momenti con gli altri.