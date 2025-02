Nove città italiane tra le destinazioni più cercate

Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, soprattutto per gli italiani: secondo i dati analizzati da Parclick.it, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, infatti, nel 2024 le ricerche di parcheggio negli aeroporti italiani sono aumentate del 68% rispetto al 2023.

Tra le 25 destinazioni più cercate dagli italiani nel 2024 spiccano 9 città italiane: Napoli occupa il quarto posto, Lampedusa il sesto, Palermo l’ottavo, a seguire Brindisi (17), Bari (18), Bologna (21), Catania (22), Verona (24) e Torino (25). Tutte queste città hanno visto un considerevole aumento delle ricerche rispetto al 2023. In particolare, Napoli è stata cercata il 19% in più nel 2024 rispetto al 2023, Lampedusa il 17%, Palermo il 23%, Bari il 37% e Catania il 16%, mentre risaltano in particolare Brindisi (76%), Bologna (52%), Verona (87%) e Torino (71%).

Le principali città europee, con le loro molteplici attrazioni turistiche, sono state le preferite dagli italiani per trascorrere qualche giorno di vacanza. Parigi occupa il primo posto tra le destinazioni più cercate nel 2024, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3). Praga è al decimo posto, seguita da Lisbona (11), Barcellona (12), Budapest (14), Vienna (15) e Madrid (20).

Le destinazioni di sole, spiaggia e vita notturna sono state molto richieste dagli italiani. Ibiza e Malta occupano rispettivamente il quinto e settimo posto tra le preferenze dei turisti, mentre Tenerife è al tredicesimo.

Infine, le destinazioni a lungo raggio più cercate dell’anno sono state New York (9), Dubai (16), Zanzibar (19) e Bangkok (23).

Come curiosità, tra le 150 destinazioni più cercate dagli italiani per le vacanze nel 2024, quelle che hanno registrato il maggior aumento rispetto al 2023 sono Pisa con un +110%, Nevsehir (Cappadocia) +133%, Rovaniemi (Lapponia) +135%, Perugia +138% e Madeira +302%.

Destinazioni più cercate dagli italiani nel 2024:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Londra

4. Napoli

5. Ibiza

6. Lampedusa

7. Malta

8. Palermo

9. New York

10. Praga

11. Lisbona

12. Barcellona

13. Tenerife

14. Budapest

15. Vienna

16. Dubai

17. Brindisi

18. Bari

19. Zanzibar

20. Madrid

21. Bologna

22. Catania

23. Bangkog

24. Verona

25. Torino

Viaggiare non è solo scegliere una destinazione, ma pianificare ogni dettaglio per godersi l’esperienza dal primo minuto. Uno dei problemi più comuni è trovare dove lasciare l’auto in aeroporto. Strumenti come Parclick.it, disponibile in oltre 150 aeroporti europei, possono fare la differenza, permettendo di risparmiare tempo e stress per concentrarsi su ciò che conta davvero: godersi il viaggio.

Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, racconta: “Nel 2024 gli italiani hanno viaggiato molto, come dimostrano i picchi di ricerche online effettuate dagli stessi per cercare informazioni sulle mete più svariate e, di conseguenza, anche le ricerche relative ai parcheggi in aeroporto sono aumentate del 68% rispetto all’anno scorso. I dati analizzati da Parclick confermano anche l’amore profondo che gli italiani nutrono per il proprio paese visto che ben 9 città italiane si collocano tra le 25 mete più cercate per trascorrere momenti di svago e vacanza. Da Parclick siamo convinti che questa tendenza si manterrà anche nel 2025, motivo per cui stiamo lavorando per offrire ai nostri clienti i migliori parcheggi per vacanze serene e indimenticabili.”