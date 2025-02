PARI. Insieme contro la violenza di genere prosegue le sue attività con l’evento di lunedì 3 febbraio a Milano all’interno di STEP FuturAbility District per presentare il Manifesto e la neonata Associazione PARI.

Partendo da una ricerca condotta da Jointly, che ha esplorato le azioni concrete messe in campo dalle aziende per affrontare la violenza di genere, sono partiti i tavoli di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto attivamente i referenti delle organizzazioni del network PARI, con l’obiettivo di elaborare linee guida condivise per intervenire contro la violenza di genere nelle dinamiche quotidiane delle imprese e, più in generale, delle comunità di cui sono parte. Il frutto di queste riflessioni è stato racchiuso in un Manifesto, un documento che traccia un percorso concreto per affrontare la violenza di genere, nei luoghi di lavoro e non solo. Il Manifesto segna così l’inizio di una nuova fase, con azioni future che prenderanno vita anche grazie alla creazione della nuova Associazione PARI. Il Manifesto, l’Associazione e le riflessioni emerse nei tavoli di lavoro saranno al centro dell’evento pubblico organizzato dal network PARI, che si terrà a Milano lunedì 3 febbraio dalle 17:00 alle 19:15 e a cui seguirà un aperitivo fino alle 20:30.

L’Associazione PARI

Per proseguire il lavoro iniziato nei mesi scorsi, che ha visto coinvolto un ampio network di organizzazioni contro la violenza di genere, nasce l’Associazione PARI, un’iniziativa no-profit con l’obiettivo di intervenire in modo strutturato contro la violenza di genere, attraverso una rete che coinvolge aziende, istituzioni e realtà locali. La struttura associativa comprende un consiglio direttivo e un organo operativo che coinvolgono le aziende e le realtà partner in modo diretto e attivo. L’approccio dell’Associazione PARI non si limita a sensibilizzare, ma punta a creare un impatto profondo e duraturo, attraverso formazioni, eventi, policy, contenuti editoriali e un osservatorio permanente.

Il Manifesto

Per raccontare questo impegno verso il futuro e valorizzare il lavoro svolto dal network nel corso dell’autunno 2024, è nato il Manifesto di PARI: sette punti che rappresentano l’inizio di un percorso per l’Associazione e un metodo per affrontare la violenza di genere nei luoghi di lavoro e nella società. Il Manifesto è stato redatto con la curatela editoriale di Holden Studios e con il contributo autoriale della scrittrice Valeria Parrella e del filosofo Andrea Colamedici, che hanno scritto due capitoli del testo. Diviso in sette capitoli, il Manifesto interpreta attraverso linguaggi e punti di vista diversi i sette punti emersi durante il lavoro del network nell’autunno del 2024.

Il Manifesto sarà scaricabile da lunedì 3 febbraio al seguente link: https://www.feltrinellieducation.it/pari-insieme-contro-la-violenza-di-genere

Il programma del 3 febbraio

L’evento avrà inizio alle 17:00 con un monologo della scrittrice Valeria Parrella su Artemisia Gentileschi, una delle pittrici più importanti del Barocco italiano. A seguire ci sarà la presentazione dell’Associazione PARI, con l’introduzione del suo Consiglio Direttivo, del Presidente Fabrizio Rutschmann, della Vice Presidente Federica Santini e della Direttrice Generale Francesca Devescovi, e il racconto del piano d’azione 2025. Successivamente, dalle 17:35 alle 18:05, saranno esposti i sette punti fondamentali del Manifesto coinvolgendo esponenti di Italgas, Jointly, Salp, Hera, Mediobanca, Capgemini. Alle 18:05 Luca Capone, Segretario dell’Associazione e coordinatore per PARI del tavolo di lavoro sulle policy, presenterà le linee guida elaborate in questi mesi in tema di policy interne da adottare contro la violenza di genere. Dalle 18:20 alle 19:15 ci sarà un incontro interattivo, dal titolo Ma cosa ho fatto? Percorso per diventare uomini nuovissimi, a cura dei filosofi Andrea Colamedici e Lorenzo Gasparrini. L’evento si concluderà con un aperitivo dalle 19:15 alle 20:30 per creare l’occasione di rafforzare le relazioni tra i partecipanti e offrire un ulteriore momento di riflessione comune sui temi discussi.

PARI. Insieme contro la violenza di genere è un’associazione fondata da ATM, Astrazeneca e Alexion, Capgemini, Fastweb, Gruppo Feltrinelli, Hera, Italgas, Jointly, Kering Foundation, Mediobanca, Prysmian, Salp, Snam e Trenord. Con il sostegno di E.ON, Pirelli e Saipem e la sottoscrizione di altre 7 organizzazioni. La direzione generale è di Feltrinelli Education.