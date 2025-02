Mercato libero dell’energia: il 26% degli italiani si è informato meglio e ha cambiato fornitore

Il settore dell’energia è costantemente al centro dell’attenzione pubblica per la grande sensibilità delle famiglie italiane rispetto all’andamento dei prezzi, soprattutto dall’avvento del mercato libero. Milioni di consumatori sono stati chiamati a scegliere un fornitore, a volte senza una chiara comprensione delle offerte e dei vantaggi disponibili, ma con lo scopo di gestire al meglio le finanze familiari.

L’argomento è di estrema attualità poiché tocca direttamente il potere d’acquisto dei cittadini, rendendo essenziale l’accesso a informazioni chiare e trasparenti per comparare le offerte. In questo scenario, le recensioni giocano un ruolo cruciale nel raccogliere i commenti dei consumatori, offrendo uno strumento utile per identificare fornitori affidabili e aiutare le famiglie a fare scelte informate. Trustpilot, la piattaforma globale di recensioni dei consumatori, ha condotto una ricerca sulle preferenze degli italiani nella scelta dei fornitori di luce, gas e servizi. Lo studio rivela come la trasparenza e la fiducia siano elementi centrali in un mercato energetico in continua trasformazione.

Mercato libero: il 26% degli italiani si è informato e ha cambiato fornitore

Secondo i risultati della ricerca, l’87% degli italiani è consapevole dei cambiamenti normativi dovuti al passaggio al mercato libero, ma solo il 26% dichiara di essersi informato meglio e aver effettivamente cambiato fornitore. La maggior parte dei consumatori, il 45%, ha raccolto maggiori informazioni, ma ha deciso comunque di mantenere il proprio operatore.

Quando si tratta di scegliere un fornitore, il prezzo competitivo è il fattore determinante per il 71% degli intervistati, seguito dall’affidabilità del servizio (42%) e dalla qualità del servizio clienti (20%). A proposito di prezzi, il 74% degli intervistati li confronta nel tempo.

Recensioni online: più di 1 italiano su 2 le legge per scegliere un nuovo fornitore

Tra gli intervistati che hanno cambiato fornitore di elettricità, gas e servizi negli ultimi 12 mesi, il 49% afferma che le recensioni lette online hanno influenzato la propria decisione. In generale, prima di scegliere un nuovo fornitore, più di un’italiano su due (54%) dichiara di consultare spesso, se non sempre, le recensioni online, e il 48% le ritiene uno strumento utile per orientarsi nel mercato. Inoltre, per oltre il 70% dei rispondenti le recensioni di altri utenti influenzano in qualche modo la scelta del fornitore di luce, gas e servizi. Dati che sottolineano la necessità di incoraggiare le aziende a promuovere attivamente la propria reputazione online, garantendo trasparenza e fiducia nei confronti dei consumatori.

Dati Trustpilot: +70% recensioni anno su anno e 66% di sentiment positivo

Un’attenzione verso il tema riscontrata anche dai dati della piattaforma Trustpilot, che a dicembre 2024 ha registrato un +70% nel numero delle recensioni anno su anno nella categoria “utility” da parte degli utenti italiani. Dalle recensioni emerge una generale soddisfazione verso la categoria, a dicembre 2024 infatti il 74% delle recensioni riporta 5 stelle e l’8% 4 stelle (solo il 15% registra 1 stella). Nell’ultimo anno, tra i temi più menzionati nelle recensioni emergono i prezzi, il customer service e il servizio e il 66% delle recensioni ha sentiment positivo.

“Nel contesto attuale, caratterizzato da incertezze e cambiamenti, le recensioni online rappresentano uno strumento fondamentale per rafforzare la trasparenza e la fiducia tra consumatori e aziende” ha commentato Nicoletta Besio, Country General Manager Italy di Trustpilot. “Il nostro obiettivo è offrire una piattaforma aperta e indipendente, dove gli utenti possano condividere le proprie esperienze e aiutare gli altri a compiere scelte informate. In un mercato energetico sempre più competitivo, la fiducia è la chiave per costruire relazioni durature e di valore e le recensioni sono sicuramente una risorsa preziosa per verificare l’affidabilità dei fornitori e identificare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze”.

* * *

1 La ricerca è stata condotta online da Research Without Barriers (RWB) tra il 14 e il 20 gennaio 2025 su un campione di 1.022 rispondenti adulti italiani.

2 Dati estratti dalla piattaforma di Trustpilot in data 17 gennaio 2025 e riferiti alle recensioni di utenti italiani lasciate nella categoria “Utenze e forniture”.